Старые 50 копеек можно продать за 11 тысяч: как распознать дорогую монету

Старые монеты в 50 копеек высоко ценятся среди коллекционеров. Настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. Впрочем, лишь за определенные разновидности.

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Так, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", получить от 4000 до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб тризуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

А за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части тризуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

В то же время на большинстве старых украинских монет разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет – то там действительно, каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, также коллекционеры готовы дорого покупать украинские монеты даже низких номиналов. К примеру за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 грн до 18 000 грн.

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