Старые 2 копейки ценят коллекционеры: сколько украинцы могут заработать

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые монеты в 2 копейки. Дело в том, что они высоко ценятся среди коллекционеров, а потому те готовы платить за них тысячи гривен.

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Так, монету 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", по цене от 4500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

Также ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия. Их можно продать за 800-1000 грн. А такие же монеты, но из немагнитной стали – за 1500-1700 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", – рассказывают нумизматы.

За 2 копейки 2003 года можно выручить от 1800 грн 5000 грн. Нумизматы объясняют: такие монеты являются редкими – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

"Однако набор так и не выпустили. А монеты, скорее всего, попали в обращение", – сообщают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк ввел в оборот новые памятные монеты в 5 и 10 грн. Они посвящены казакам-характерщикам и получили название "Ни пуля, ни сабля!".

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