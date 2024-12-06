В Украине появились новые 5 и 10 грн: как выглядят

Национальный банк ввел в оборот новые памятные монеты в 5 и 10 грн. Они посвящены казакам-характерщикам и получили название "Ни пуля, ни сабля!".

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монеты входят в серию "Вооруженные Силы Украины". Они изготовлены:

Из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка).

Номинал – 5 грн. Тираж – до 125 тыс. штук.

Из серебра.

Номинал – 10 грн.Тираж – до 10 тыс. штук.

"Образ казаков-характерщиков мы воспроизвели в новых памятных монетах, которые станут оберегом для каждого военнослужащего. Они будут защищать современных защитников и защитниц Украины от вражеских происков, чтобы ни огонь, ни вода, ни сабля, ни пуля не поразили их. Ведь сейчас, когда Украина снова борется за свою свободу, украинские воины подобно своим славным предкам казаков демонстрируют сверхъестественную храбрость и исключительную стойкость", – говорится в сообщении.

Как выглядят новые монеты

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре композиции изображена стилизованная фигура военного, который осторожно держит в руках и защищает малый Государственный Герб Украины. Как объяснили в НБУ, композиция символизирует "исконное стремление украинского народа жить в собственном суверенном государстве".

На матовом фоне – вражеские пули, отражающиеся от военного, так и не поразив "украинскую душу".

На реверсе (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен стилизованный образ казака-характерника, оберегающего птицу – символ воли, визуально напоминающий трезуб. "Композиция отражает связь между современной войной и украинским духом времен казачества", – рассказали в НБУ.

На матовом фоне – взломанные вражеские сабли, "бессильные перед несгибаемой любовью к родной земле и стремлением к свободе".

Где можно купить монету

Памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!" можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 19 декабря 2024 года. А также у банков-дистрибьюторов:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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