Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит ценная монета

Некоторые старые 1-гривневые монеты стоят больших денег. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

В Украине отменили 10 копеек

В то же время в Национальном банке решили прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек. Этот процесс стартовал 1 октября.

Сам же вывод монет происходит "естественным путем" – попадая в банки, они будут изыматься и передаваться регулятору для дальнейшего пересчета и утилизации. Соответственно, украинцам не нужно специально сдавать или обменивать эти монеты.

Причиной же, по которой Нацбанк решил прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек, в регуляторе назвали "снижение спроса на них". Т. е. эти монеты стали намного реже использовать.

"Монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", – констатировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету – номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в декабре.

