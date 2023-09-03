Стало известно, кто из украинцев может остаться без выплат пенсий и соцвыплат

В Украине Ощадбанк с 1 сентября возобновил проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В случае ее непрохождения выплата средств будет остановлена.

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После прохождения физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Как происходит физическая идентификация?

Надо лично обратиться в любое отделение Ощадбанка. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карточку или основное ЭПП (электронное пенсионное удостоверение);

нужно предоставить работнику банка основную карточку или основное ЭПП и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

следует провести обналичивание или просмотр остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом PIN-кода).

"Отмечаем, что вопросы прекращения или продления начисления пенсионных или других социальных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих соответствующие социальные выплаты", – говорится в заявлении финучреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальную пенсию в 2024-м увеличат с 2093 грн до 2361 грн. При этом максимальную пенсию увеличат более чем на 2,6 тыс. до 23 610 грн.

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