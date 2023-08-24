Украинцам пересчитают пенсии: кому прибавят 2,6 тыс. грн 

В Украине минимальную пенсию в 2024-м увеличат с 2093 грн до 2361 гр. При этом максимальную пенсию увеличат более чем на 2,6 тыс. до 23610 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Министерство финансов активно разрабатывает бюджет страны на 2024-й. Параллельно этим же должны заниматься финансовые департаменты органов местной власти по всей стране.

Но чтобы бюджет можно было посчитать, нужно понимать важные макроэкономические показатели (такие как инфляция, темпы роста ВВП и т.д). Эту информацию Минфин уже разослал по стране и здесь есть несколько важных для всех украинцев моментов.

Минимальную зарплату и минимальную пенсию утверждают в проекте бюджета, эти показатели рассчитывает Министерство финансов, а после должны согласовать со всем Кабмином, утвердить в парламенте. Традиционно между Минсоцом и Минфином происходила затяжная конкурентная борьба. Минсоц пытался поднять пенсии и зарплаты как можно выше, а Минфин, опасаясь раздувания бюджета и ссылаясь на позицию "международных партнеров" пытался ограничить повышение.

Как говорят собеседники OBOZREVATEL, последнее время позиции Минсоца значительно ослабли. С самого начало ожидать резкое повышение соцстандартов не стоило. В проекте, который планирует утвердить Кабмин и передать в Раду, будут заложены такие показатели:

минимальная пенсия в 2024-м составит 2361 грн (увеличится на 268 грн или на 12,8%)

(увеличится на 268 грн или на 12,8%) минимальная зарплата составит 8000 грн (увеличится на 1300 грн или на 19,4%, при этом с января она составит 7100 грн, а с июля – уже 8000 грн).

И это плохая новость. За 2022-й, 2023-й и 2024-й цены, с учетом заложенных прогнозов, вырастут на 52,2%. То есть только для того, чтобы в следующем году повышение пенсий компенсировало рост цен, минимальная выплата должна была составлять 2944 грн.

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