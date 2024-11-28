Срок расследования дела Татьяны Крупы из Хмельницкой МСЭК увеличили: какое решение принял суд

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил время расследования дела по подозрению главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы в незаконном обогащении. Новый срок окончания расследования установлен на 5 апреля 2025 года.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил, что в настоящее время:

продолжаются экспертизы;

готовятся запросы о международной правовой помощи – поскольку "у Крупы за границей нашли значительные размеры средств".

Залог для Крупы уменьшили на 200 млн грн

Ранее же Апелляционная палата ВАКС приняла решение уменьшить размер залога для Крупы – на 200 млн грн. Теперь она сможет покинуть СИЗО после внесения 300 млн грн (ранее было 500 миллионов).

"По мнению суда, такой залог умерен для него, поскольку у подозреваемой изъяли ряд наличных, нашли кучу имущества и средства за рубежом. В частности, 600 тыс. долларов в польском банке", – рассказал Новиков.

Скандал вокруг Татьяны Крупы: в чем обвиняют главу Хмельницкой МСЭК

4 октября 2024 года Татьяна Крупа и ее сын Александр, находившийся на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, были разоблачены в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков нашли наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток для Крупы с альтернативой внесения 500 млн грн залога. Позже стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

По материалам суда, с ноября 2020 года Татьяна Крупа приобрела активы стоимостью 137 млн грн, законность оснований для владения которыми не смогла подтвердить. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, семья Крупы владеет десятками домов, земельных участков, а также рядом элитных автомобилей. К примеру, у них есть 10 земельных участков и 9 домов в селе Волица в Хмельницкой области.

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