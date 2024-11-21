Залог для Татьяны Крупы из Хмельницкого МСЭК уменьшили на 200 млн грн: как это объяснили в суде

Для скандально известной руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы уменьшили залог. Она сможет покинуть СИЗО после внесения 300 млн. гривен (ранее было 500 млн.).

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Как сообщает журналист Олег Новиков, соответствующее решение приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Суд учел, что после ареста у главы Хмельницкого МСЭК изъяли ряд наличных, нашли кучу имущества и средства за рубежом, в частности, 600 тысяч долларов в польском банке.

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