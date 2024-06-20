Бизнесу в Украине пришлось повысить средние зарплаты: почему и на сколько

В Украине средняя заработная плата в первом квартале 2024 г. выросла на 22,5%. Компании, сталкиваясь с дефицитом квалифицированных кадров, вынуждены повышать оклады. Это способствует росту доходов населения, хотя инфляция может замедлить этот процесс в будущем.

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Об этом свидетельствуют данные из Отчета о финансовой устойчивости Национального банка Украины (НБУ). "Номинальные доходы населения растут достаточно быстро, и даже реальные доходы учитывая невысокую инфляцию соответственно растут тоже быстро", – отметила глава Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Основной составляющей этих доходов стали заработные платы, особенно в частном секторе. Это связано с возобновлением экономической активности и усилением конкуренции за работников.

Компании испытывают значительный дефицит квалифицированных кадров и пытаются удержать их, предлагая большие оклады. В первом квартале 2024 г. средняя заработная плата в Украине выросла на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это способствовало всеобщему увеличению реальных доходов населения.

Ужесточение конкуренции за работников способствует повышению средней заработной платы в Украине. Более половины работодателей, опрошенных Международной организацией по миграции и Министерством экономики, считают своей главной проблемой подбор персонала. Это заставляет их повышать зарплату, чтобы привлечь и удержать квалифицированных работников.

На объемы доходов положительно сказалось поэтапное повышение минимальной заработной платы в начале 2024 года и с 1 апреля. Новые суммы составляют 7100 и 8000 гривен соответственно. Это повышение также способствовало всеобщему росту доходов населения, включая работников бюджетных учреждений и военнослужащих.

По прогнозу НБУ, в 2024 году ожидается рост номинальной заработной платы на 14,8%, а реальной с учетом инфляции на 8,1%. В 2025 году номинальная зарплата должна вырасти на 14,2%, а реальная – на 6,5%. Однако прирост реальных доходов может тормозить ускорение инфляции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине дефицит кадров уже достиг исторического уровня. Количество открытых вакансий, размещенных на кадровых порталах, достигло рекордной отметки. Предложений о работе на рынке больше, чем до полномасштабной войны, а поисковиков этой работы гораздо меньше.

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