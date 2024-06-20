Без просмотра налогов в Украине не обойтись: когда планируют повысить и почему

Для улучшения финансовой ситуации в Украине необходимо повышение налогов и детенизация экономики. Это необходимо из-за ухудшения бюджетной ситуации, вызванной ростом расходов на армию и неопределенностью с международной помощью.

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Об этом рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в интервью Delo. Он отметил, что Украина рассматривает несколько вариантов для улучшения финансовой ситуации, среди которых - эмиссия, перераспределение средств местных бюджетов и повышение налогов. Однако все эти варианты

"Эмиссия или ускоренная девальвация гривны – это шаг последней надежды, к которому мы будем прибегать в крайнем случае ", – подчеркнул Гетманцев. Он также отметил, что перераспределение средств местных бюджетов в сумме до 155 миллиардов гривен тоже нежелательное решение. Поэтому наиболее реалистичным вариантом остается повышение налогов, которое Гетманцев назвал "наименее вредным" из имеющихся.

Повышение налогов предполагает пересмотр ставок НДС и НДФЛ (военного сбора). "Единственный дополнительный ресурс для наполнения госбюджета в текущих условиях можно привлечь за счет пересмотра ставок двух основных налогов – НДС и НДФЛ ", – отметил Гетманцев. По его словам, изменения должны быть приняты очень быстро, чтобы новые налоговые ставки вступили в силу уже в текущем году.

Министерство финансов неоднократно заявляло, что Украина будет делать ставку на мобилизацию внутренних ресурсов. Гетманцев выделил два источника такой мобилизации, детенизацию, потенциал которой составляет 80-100 миллиардов гривен в год, и более активное привлечение свободной ликвидности банков через ОВГЗ. Он отметил, что эффект от мер детенизации уже ощутим, ведь за первые пять месяцев 2024 года было получено около 40 миллиардов гривен дополнительных поступлений.

Важной сферой детенизации является торговля. Гетманцев привел пример, когда с начала года было доначислено 1,2 миллиарда гривен налоговых обязательств субъектам хозяйствования, работающим в сфере торговли бытовой техникой. Он также отметил проблему импорта, когда товары ввозятся на таможенную территорию Украины по значительно сниженным ценам. Благодаря совместной работе таможни и налоговой с сентября 2023 удалось предупредить схемы с использованием импортного НДС на 10 миллиардов гривен.

Проблема теневой экономики касается не только подакцизных товаров, таких как табак, топливо и алкогольные напитки, но и всей экономики в целом. По словам Гетманцева, системный подход к решению этой проблемы позволяет создать равные условия хозяйствования в разных отраслях.

Что касается уклонения от уплаты налогов посредством зарплат "в конвертах", налоговики анализируют практики таких уклонений и реагируют на них в рамках общей стратегии детенизации. Гетманцев привел пример сетей супермаркетов, где средняя заработная плата составляет 7 тысяч гривен, что указывает на возможное уклонение от налогообложения и создание черного кэша.

Таким образом, повышение налогов и меры по детенизации являются необходимыми шагами для обеспечения финансовой стабильности Украины в условиях неопределенности международной помощи и роста расходов на армию. Гетманцев уверен, что только комплексный подход позволит добиться желаемых результатов и создать условия для устойчивого экономического развития.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты.

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