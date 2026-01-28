Спрос на этих работников резко вырос: кого больше всего ищут работодатели в Украине

В 2025 году спрос на работу в Украине вырос неравномерно – работодатели ищут прежде всего клиентских менеджеров и рабочие кадры, а кандидаты активно откликаются на вакансии без опыта. Наибольший дефицит сохраняется в квалифицированных профессиях, где даже высокие зарплаты не гарантируют быстрого закрытия вакансий.

Об этом сообщили на одном из крупнейших кадровых порталов. С одной стороны, общее количество откликов на вакансии на платформе выросло на 3% по сравнению с 2024 годом, что свидетельствует о сохранении активности соискателей. С другой – спрос и предложение распределяются неравномерно как по регионам, так и по профессиям, обнажая кадровый дефицит в ряде сфер.

Если смотреть на ситуацию через призму крупных городов, картина выглядит пестрой. В Киеве за год количество откликов на объявления с вакансиями сократилось, что может свидетельствовать как о миграции части работников, так и об усталости рынка от стандартных предложений. Зато в Харькове зафиксирован рост откликов, что выглядит положительным сигналом для города в условиях сложной ситуации с безопасностью.

Относительно предложения работы, то есть количества самих объявлений, наибольшее сокращение за год произошло в Днепре (-17%) и Одессе (-13%). В то же время Харьков стал исключением и здесь количество вакансий выросло на 1%, что может свидетельствовать о постепенном восстановлении деловой активности.

В 2025 году работодатели наиболее активно искали менеджеров по работе с клиентами в сфере торговли – спрос на эту позицию вырос сразу на 160%. Значительный рост также зафиксирован на вакансии машиниста экскаватора (+78%), помощника повара (+72%), прораба (+63%) и оператора колл-центра (+48%). Такие данные свидетельствуют сразу о двух тенденциях – острую нехватку рабочих кадров и стабильный спрос на сервисные профессии, связанные с обслуживанием клиентов.

Среди тех, кто ищет работу, больше всего вырос интерес к категории "Начало карьеры" – количество откликов здесь выросло на 111% . Речь идет прежде всего о вакансиях без требований к опыту, которые подходят студентам и людям, меняющим профессию. По конкретным специальностям кандидаты чаще всего откликались на вакансии помощника повара (+70%) и оператора колл-центра (+55%).

В конце 2025 года проще всего работодателям было найти кандидатов на должности менеджера интернет-магазина, оператора чата, менеджера по работе с клиентами, контент-менеджера и оператора ПК. Именно эти вакансии имели наибольшее количество откликов на одно объявление.

Ключевая причина – возможность удаленной работы, гибкий график и относительно низкий порог входа. Медианные зарплаты в этом сегменте колебались в пределах 15-20 тыс. грн, что делает такие предложения привлекательными для широкого круга кандидатов.

Сложнее всего работодателям закрывать вакансии пекаря, технолога, автоэлектрика, стоматолога и фармацевта. Например, медианная зарплата автоэлектрика достигала 40 тыс. грн, стоматолога – 35 тыс. грн, но даже высокие доходы не компенсируют дефицит квалифицированных кадров.

Наибольшее количество откликов в декабре 2025 года имели вакансии разнорабочего (в сфере строительства и облицовочных работ) и упаковщика. В обоих случаях медианная зарплата выросла до 22 500 грн, что на 13-15% больше, чем в 2024 году. По словам аналитиков, это свидетельствует о том, что даже в массовых профессиях работодатели вынуждены повышать оплату труда, чтобы удержать или привлечь персонал.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, медианная зарплата в Украине заметно выросла – по состоянию на конец 2025 года она составила 25 тыс. грн, что на 23% больше по сравнению с 2024 годом. Самые заметные изменения произошли в заработке комплектовщиков, менеджеров в гостинично-ресторанном деле, товароведов, пекарей и каменщиков.

