В Украине ощутимо переписали зарплаты: кому готовы платить на 30% больше

Медианная зарплата в Украине заметно выросла – по состоянию на конец 2025 года она составила 25 тыс. грн, что на 23% больше по сравнению с 2024 годом. Самые заметные изменения произошли в заработке комплектовщиков, менеджеров в гостинично-ресторанном деле товароведов, пекарей и каменщиков.

Об этом сообщили на одном из крупнейших кадровых порталов. Отмечается, что рост медианной оплаты труда (половина работников получает меньше этого уровня, половина – больше) зафиксировали во всех областях Украины.

Как изменились зарплаты

Самую высокую медианную зарплату зарегистрировали во Львовской области – 29 750 грн (+32%).

Наибольший рост в Киевской и Закарпатской областях – до 29 300 и 28 500 грн соответственно (+36%).

Наименьший рост в Херсонской области – до 17 500 грн (+3%).

Среди областных центров больше всего зарплаты за год выросли во Львове – на 40% (до 32 100 грн). В Киеве же – на 33% (до 30 тыс. грн).

Кто стал получать больше

Комплектовщики – +59% (29,5 тыс. грн).

– +59% (29,5 тыс. грн). Менеджеры в гостинично-ресторанном деле – +50% (30 тыс. грн).

– +50% (30 тыс. грн). Товароведы и пекари – +40% (25,25 и 31,5 тыс. грн соответственно).

– +40% (25,25 и 31,5 тыс. грн соответственно). Каменщики – +38% (55 тыс. грн).

Кому предлагают меньше денег

Машинист экскаватора – -30%.

– -30%. Домработник – -19%.

– -19%. Системный администратор – -9%.

– -9%. Мастер по ремонту компьютерной техники – -7%.

– -7%. Дизайнер – -3%.

Работникам аварийно-ремонтных бригад – по 20 тыс. грн доплаты

Кабинет министров принял постановление о поддержке работников аварийно-ремонтных бригад. Работники, которые сегодня возвращают свет, тепло и воду, ежемесячно будут получать по 20 тыс. грн доплаты.

Ежемесячно в течение января-марта 2026 года они будут получать государственную помощь – дополнительно 20 тысяч гривен на руки. Это касается работников предприятий всех форм собственности:

топливно-энергетического комплекса,

жилищно-коммунального хозяйства,

"Укрзализныци" – от бригадиров до рядовых специалистов, которые непосредственно привлечены к восстановительным работам.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в 2025 году украинские работодатели систематически задерживали выплату зарплат прежде всего в сфере производства химической продукции и в компаниях по поставке электроэнергии и газа, именно на эти отрасли пришлось наибольшее количество долгов. Наихудшая ситуация зафиксирована на Днепропетровщине, где сосредоточено более трети всех производств по невыплате заработной платы.

