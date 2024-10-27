Сокращение выплат по инвалидности из-за реформы МСЭК: в Минсоцполитики рассказали, правда ли это

Реформа системы МСЭК в Украине не предусматривает сокращение выплат по инвалидности, а направлена на уменьшение бюрократии и облегчение доступа к социальной поддержке. Все пенсионные выплаты гражданам с инвалидностью сохранятся в полном объеме.

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Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. "Все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, будут получать свои выплаты после реформы без уменьшений", - отметили в Минсоцполитики.

Реформирование системы МСЭК и поддержки лиц с инвалидностью инициировано на фоне многочисленных скандалов и обвинений в коррупции, охвативших медико-социальную экспертную комиссию в последние годы. Указом Президента Украины центральную медико-социальную экспертную комиссию должны ликвидировать до конца текущего года. Все ее функции передадут новой системе, что позволит обеспечить более эффективный процесс получения необходимых выплат и услуг без излишней бюрократии.

Министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула, что цель реформы заключается не в сокращении финансовой поддержки, а в улучшении условий ее получения. Система должна стать более простой, понятной и удобной для граждан. Реформа предусматривает замену функций МСЭК на новую модель, объединяющую три основных компонента:

система электронного скрининга Минздрава: при поддержке Министерства здравоохранения вводится электронная система для анализа травм и заболеваний с помощью международной классификации функционирования (МКФ). Это позволит более эффективно оценивать потребности пациентов и создавать индивидуальные реабилитационные планы, включая возможность "реабилитационного больничного", который может длиться до одного года;

при поддержке Министерства здравоохранения вводится электронная система для анализа травм и заболеваний с помощью международной классификации функционирования (МКФ). Это позволит более эффективно оценивать потребности пациентов и создавать индивидуальные реабилитационные планы, включая возможность "реабилитационного больничного", который может длиться до одного года; служба занятости: привлечение центров занятости для содействия трудоустройству лиц с инвалидностью, предоставление возможностей переквалификации и поиск соответствующей работы;

привлечение центров занятости для содействия трудоустройству лиц с инвалидностью, предоставление возможностей переквалификации и поиск соответствующей работы; Министерство социальной политики: ответственное за обеспечение лиц с инвалидностью необходимыми реабилитационными средствами, таких как палки, костыли и протезы. Теперь для получения этих средств не будет необходимости подтверждать статус инвалидности, они станут доступны на основе конкретных потребностей.

Кроме структурных изменений, реформа предусматривает внедрение электронного кейс-менеджмента, объединяющего социальные и медицинские данные, сделав процессы поддержки более прозрачными и оперативными. Это поможет уменьшить бюрократию и административные расходы, одновременно повысив скорость и удобство получения помощи.

В Министерстве подчеркивают, что реформа не предусматривает уменьшения выплат или социальных гарантий. Люди, получающие пенсии по инвалидности, будут продолжать получать все причитающиеся выплаты в полном объеме. Все сообщения в социальных сетях о возможном сокращении выплат ложны и не соответствуют официальной позиции Министерства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в органах прокуратуры работают 14 846 человек, а количество прокуроров-пенсионеров составляет 5851 тыс. человек. Среди всех прокуроров 525 получают пенсию по инвалидности.

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