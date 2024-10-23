В Украине прокуроры с инвалидностью в среднем получают почти 22 тыс. грн пенсии: названы количество и суммы

В Украине в органах прокуратуры работают 14 846 человек, а количество прокуроров- пенсионеров составляет 5 851 тыс. человек. Среди всех прокуроров 525 получают пенсию по инвалидности.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Как рассказали в ПФУ, "в привилегированных размерах по ЗУ "О прокуратуре", учтено 5 851, из них 525 получают пенсии по инвалидности". Средний размер пенсии по инвалидности "прокурора" составил 21 819 грн.

Прокурорская пенсия по инвалидности назначается лицам с инвалидностью I и II групп при наличии 10 лет прокурорской выслуги в размере 60% от зарплаты получаемой перед месяцем обращения за назначением пенсии. Без инвалидности прокурорам для получения пенсии нужно иметь не менее 25 лет стажа (15 из них – на прокурорских должностях).

OBOZ.UA проанализировал десятки пенсионных дел прокуроров. Оказалось, что правоохранители через суды заставляли Пенсионный фонд признавать "прокурорским стажем" время обучения в вузах, работу помощниками. В результате высокие прокурорские пенсии в некоторых случаях назначались тем, кто непосредственно прокурором проработал только 6 (!) лет.

При этом средняя пенсия прокурора, как говорят собеседники OBOZ.UA в ПФУ, составляет 21 819 грн. Но у областных прокуроров такая "пенсия" может достигать более 90 тыс. грн. в месяц. И речь идет именно о пенсии: то есть пожизненная выплата, которая повышается вместе с зарплатами прокуроров. Сейчас такую пенсию именно из-за инвалидности и имея всего от 10 лет стажа получают 525 прокуроров по всей стране.

Самый известный из них – уже бывший прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник, о котором первым написал журналист Юрий Бутусов. Как удалось выяснить OBOZ.UA, он получил инвалидность (а точнее решение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) по инвалидности второй группы) с разницей всего в два месяца со своей супругой-прокуроркой. Это вместе с судами против ПФУ обеспечили прокурорскую семью высокими пенсиями еще смолоду.

Как ранее писал OBOZ.UA, молодой киевский прокурор Ярослав Захарченко окончил Национальную академию прокуратуры летом 2013 года. А уже в 2022-м, получив 9 лет стажа, прокурор Киевской городской прокуратуры Ярослав Витальевич вышел на пенсию. Сначала он ушел на пенсию в связи с инвалидностью. МСЭК определила у него вторую группу.

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