Скромная квадратура и никакой "вторички": на какие квартиры украинцы активнее всего берут льготую ипотеку

В рамках расширенной госпрограммы льготной ипотеки єОселя украинцы в 2024 году предпочитают покупать жилье на первичном рынке. Чаще всего выбирают небольшие квартиры площадью 45-70 кв. м с одной или двумя комнатами.

Такие данные OBOZ.UA предоставила первая зампредседателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева. По ее словам, важным остается и фактор цены – наибольшим спросом пользуется жилье стоимостью от 2 млн до 3 млн грн.

При этом в подавляющем большинстве случаев сделки заключаются на срок до 20 лет. Самый популярный первоначальный взнос – в 30% от стоимости жилья. То есть в случае покупки квартиры за 3 млн грн это 900 тыс. грн.

Однако цена и площадь – не единственные критерии выбора "льготного" жилья. По словам Дмитриевой, также покупатели обращают внимание на такие характеристики недвижимости:

безопасность проживания (как в городе/регионе, так и в самом жилом комплексе);

наличие самодостаточной инфраструктуры (детской, социально-бытовой, спортивной и т.п.);

наличие вместительных паркингов;

расположение с учетом транспортного сообщения;

наличие вблизи ЖК рекреационных зон (например, парков, лесов, озер).

Согласно прогнозам специалистки, только с апреля по июнь 2024 года на первичном рынке по программе єОселя и по совместным ипотечным программам банков и девелоперов может быть заключено суммарно до 200-250 сделок на общую сумму до 500 млн грн. При этом около 80-85% ипотек будут выданы в Киеве, Киевской области и некоторых областных центрах, преимущественно в западных областях.

"С начала 2024 года на первичном рынке постепенно возобновляется тенденция "качественной конкуренции" ЖК, что является хорошим признаком выздоровления строительного рынка. А значит, девелоперам придется концентрировать свои усилия не только на сроках строительства, объемах продаж, расширении возможностей приобретения, но и на создании по-настоящему комфортного и современного жилья", – считает Дмитириева.

Ипотека єОселя: кто может получить кредит на квартиру

Под 7% годовых єОселю могут получить почти все украинцы. Есть всего несколько ограничений:

у заявителя должно быть не более 52,5 квадрата недвижимости в собственности (плюс 21 квадрат на каждого члена семьи), но если жилье находится в оккупации или в районе активных боевых действий, площадь не имеет значения;

заявитель на должен находиться под санкциями;

возраст заявителя должен быть в пределах 21-65 лет.

В то же время ставка в 3% годовых доступна только для отдельных категорий: военнослужащих, медицинских, педагогических и научных работников. Такой кредит предоставляется сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом 20%.

При оформлении ипотеки банки будут обязательно проверять документы. В некоторых случаях отказать могут из-за отсутствия официального дохода. Некоторые финучреждения согласны предоставлять ипотеку даже в таком случае, но просят увеличить первый взнос. Риски каждый банк оценивает по-своему, так что один банк может отказать, а другой – предложить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство социальной политики Украины предлагает экспериментальный проект по предоставлению субсидии на оплату аренды жилья. Помощь будет оказываться ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) или лицам, у которых жилье уничтожено или повреждено (до степени непригодной для проживания).

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