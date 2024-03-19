Кто из украинцев может получить до 18 тыс. грн субсидии на аренду жилья: озвучены категории

Министерство социальной политики Украины предлагает экспериментальный проект по предоставлению субсидии на оплату аренды жилья. Помощь будет оказываться ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) или лицам, у которых жилье уничтожено или повреждено (до степени непригодной для проживания).

Проект постановления Кабмина размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды жилья в регионах, куда переместились люди.

Для расчета планируется установить социальный норматив площади арендованного жилого помещения на каждого человека 13,65 кв. м, но не менее 35,22 кв. м на семью, средний показатель стоимости оплаты 1 кв. м аренды жилого помещения в размере 193,6 грн, рассчитанного как доля среднего размера стоимости аренды однокомнатной квартиры (по данным Госстата за январь 2024 года – 6 817,78 грн) до средней площади однокомнатной квартиры (с учетом норм Жилищного кодекса Украины – 35 ,22 кв. м).

Проектом акта предусматривается, что субсидия на аренду жилого помещения будет назначаться, если расходы семьи будут превышать обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30% ее совокупных доходов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, базовая процентная ставка платы за аренду жилья (обязательный платеж, самостоятельно осуществляемый за аренду семьей) на уровне 30% доходов семей является международной практикой подобных программ социальной защиты населения. В то же время этот показатель может уменьшаться в зависимости от фактического уровня доходов, что предусмотрено формулой расчета субсидии на аренду.

К рассчитанному показателю соцстоимости оплаты одного месяца аренды жилья будут применяться корректирующие региональные коэффициенты (в зависимости от того, находится ли жилое помещение в областном центре или городе/городах, селах области (кроме областного центра и городов), которые указываются в приложении к проекту акта). Корректирующие коэффициенты применяются из-за разности стоимости аренды жилого помещения на одинаковые объекты недвижимости в разных территориальных громадах.

Корректирующие коэффициенты рассчитаны при поддержке проекта Совета Европы аналитическим центром CEDOS, исходя из данных Госстата и с учетом фактического предложения аренды жилья на сайтах.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине изменили процесс подачи заявлений на субсидию через Дію. Время оформления заявки сократилось втрое – с 30 минут до 10 минут, а количество полей в анкете урезали с 21 до 7.

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