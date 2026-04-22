"Сижу на зоне, очень тяжело": украинцы получают странные SMS с "разводом" на деньги

На телефоны украинцев стали поступать подозрительные SMS от незнакомых людей с просьбами дать денег. Их особенность заключается в том, что авторы сообщений якобы отбывают тюремные сроки и нуждаются в материальной помощи.

В частности о подобном сообщении сообщила на своей странице в Threads пользовательница nasstassyaa. Девушка также показала скриншот сообщения.

"Вечер на радость! Не обессудьте, помогите, пожалуйста. Скиньте на счет 300 грн. Сижу на зоне, очень тяжело. Приходится честно просить у людей", – говорится в тексте сообщения.

Оказалось, что подобная схема "процветает" в Украине уже не первый год – другие комментаторы также получали похожие SMS как минимум с 2024-го. Причем текст сообщения абсолютно одинаковый – отличается лишь сумма, которую просят "заключенные".

Впрочем, порой авторы сообщений проявляли "творческий подход" и все же меняли текст "честного" обращения.

Такая схема не нова – мошенники пользуются ими на протяжении десятилетий. Они отправляют тысячи подобных сообщений в расчете на то, что хоть кто-то откликнется и отправит им деньги – именно для этого они просят небольшие суммы.

Что делать в такой ситуации

Мошенники рассчитывают именно на сочувствие и быстрое решение без проверки информации. Но такие сообщения рассылаются массово и не имеют никакого отношения к реальным людям в сложной ситуации, поэтому стоит действовать по выверенному алгоритму.

Главное в подобных случаях – сохранять спокойствие и не переводить деньги .

Не стоит отвечать на SMS и тем более звонить по номеру абонента – это только подтвердит мошенникам, что номер "живой".

Также не переходите по ссылкам, если они есть в сообщении.

Номер отправителя следует заблокировать, а само сообщение – обозначить как спам.

Информацию следует передать в Киберполицию или сообщить о мошенничестве в Национальную полицию Украины – это поможет отслеживать подобные схемы.

Отдельно стоит предупредить близких – особенно пожилых людей, которые чаще становятся жертвами таких манипуляций.

