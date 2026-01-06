Система штрафных баллов для водителей вводится с 2026-го? OBOZ.UA выяснил, что не так с этой информацией

В социальных сетях, 6 января, начала распространяться информация о якобы введении штрафных баллов для водителей с 2026 года, однако она основывается только на законопроекте №14133, который еще не принят и даже не прошел профильный комитет Верховной Рады. Никаких решений о запуске новой системы пока не существует, а сам документ может вообще так и не стать законом.

OBOZ.UA разобрался, что нужно знать украинцам. В украинском информационном пространстве снова активно обсуждают тему водительских штрафов и возможного изъятия удостоверений.

В соцсетях, в частности в TikTok, а вслед за ними и в ряде онлайн-изданий, начала распространяться информация о якобы неизбежном введении с 2026 года накопительной системы штрафных баллов для водителей. В таких публикациях утверждается, что за систематические нарушения правил дорожного движения украинцев автоматически будут лишать водительских прав, а для возвращения удостоверения придется повторно сдавать экзамены.

Авторы резонансных сообщений подают эту информацию как почти принятое решение, хотя формулировки вроде "в Украине вводят", "уже решено" или "водителям недолго осталось ездить" не имеют под собой реальной законодательной основы. На самом же деле речь идет лишь об одной из инициатив, которая находится на начальной стадии рассмотрения в Верховной Раде.

В распространяемых материалах отмечается, что новая система будет предусматривать лимиты штрафных баллов в зависимости от водительского стажа. В частности, водителям с опытом более года якобы позволят накопить не более 15 баллов, а тем, кто управляет автомобилем менее года только 10. После превышения этого порога удостоверение якобы будут изымать автоматически, без решения суда, с последующим требованием повторного обучения и сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД.

Однако во всех этих публикациях умалчивается ключевой момент, что на сегодня в Украине не существует действующего закона, который бы вводил такую систему. Вся информация базируется на законопроекте №14133, который был зарегистрирован в парламенте, но не прошел ни одного из обязательных этапов принятия. Документ не рассматривался в сессионном зале, не поддержан в первом или втором чтении и даже не получил заключения профильного комитета.

Фактически речь идет об инициативе, которая может остаться только на бумаге. В парламентской практике немало примеров, когда законопроекты годами находятся в статусе "на рассмотрении" или вообще снимаются с повестки дня. Поэтому утверждение о запуске новых правил уже с 2026 года является не более чем предположением, которое не подтверждается никакими официальными решениями.

Стоит также учитывать, что даже в случае поддержки подобной инициативы путь от регистрации законопроекта до реального применения новых норм является длительным. Он предусматривает рассмотрение в комитетах, несколько чтений в Верховной Раде, подпись президента, разработку подзаконных актов и техническую подготовку соответствующих систем учета.

Дополнительно ситуацию осложняет тот факт, что система штрафных баллов уже имела негативный опыт в Украине. В период с 2015 по 2020 год каждому водителю в начале года начисляли 150 баллов, которые списывались за нарушение правил дорожного движения, в частности за превышение скорости, зафиксированное камерами автоматической фиксации. После исчерпания лимита водитель был вынужден платить денежные штрафы.

Впрочем, из-за слабой реализации, отсутствия надлежащего контроля и многочисленных технических проблем система так и не заработала эффективно. В 2020 году она была отменена, признав, что не достигает заявленной цели.

