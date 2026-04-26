Штрафы "за воду" вырастут в десятки раз: за что украинцам придется платить до 5100 грн

В Украине планируют повысить штрафы за нарушения в сфере водопользования, в частности за самовольное пользование водными ресурсами, с 85-136 грн до 3 400-5 100 грн. В частности, ответственность усилят за загрязнение вод, нарушение водоохранного режима, разрушение русел рек и представление недостоверных данных по учету воды.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Кабинет Министров уже одобрил законопроект, который предусматривает резкое увеличение штрафов как для граждан, так и для бизнеса.

Речь идет прежде всего о случаях самовольного использования водных ресурсов, загрязнения водоемов, нарушение правил водоохранного режима, бесхозяйственное использование воды и несоблюдение требований по учету водопользования. Правительство считает, что нынешние штрафы фактически символические и не выполняют сдерживающей функции, а потому требуют срочного пересмотра.

Одним из самых резонансных изменений станет повышение штрафа за нарушение права государственной собственности на воды. Сегодня за такое нарушение предусмотрено лишь от 85 до 136 гривен, новый законопроект предлагает увеличить санкцию сразу до 3 400–5 100 гривен.

Фактически это касается тех случаев, когда граждане или предприятия используют воду без необходимых разрешений. Например, речь идет о самовольном бурении скважин, забор воды из рек, озер или других водных объектов без оформленного разрешения на специальное водопользование. Особенно это актуально для субъектов хозяйствования, которые используют значительные объемы воды в производстве, сельском хозяйстве или коммунальной сфере.

Кроме того, законопроект расширяет перечень административных правонарушений, за которые будет предусматриваться ответственность. В частности, в него включено несоблюдение условий разрешения на специальное водопользование, разрушение русел рек и водотоков при строительстве инженерных объектов, нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, а также представление недостоверной информации в сфере государственного учета вод.

Отдельное внимание уделено вопросам экологической безопасности. Например, изменение русел рек без надлежащего согласования может приводить к серьезным последствиям для экосистем, подтоплений, уничтожения природного баланса и ухудшения качества питьевой воды. Именно поэтому правительство стремится сделать ответственность за такие действия не формальной, а реально ощутимой.

По словам заместителя министра экономики Игоря Зубовича, сегодняшний размер штрафов в сфере водопользования не соответствует реальным экологическим рискам. Он подчеркнул, что усиление ответственности должно стать важным шагом к формированию культуры бережного отношения к водным ресурсам.

Для сравнения, в европейских странах ответственность за аналогичные нарушения значительно жестче. Так, в Хорватии штрафы за нарушения в сфере водопользования составляют от 1 320 до 2 000 евро, что эквивалентно примерно 44-66 тысячам гривен. В Республике Словения санкции еще строже – от 10 000 до 20 000 евро.

В то же время для обычных граждан важно понимать, что бытовое использование колодцев в частных домохозяйствах не относится к специальному водопользованию и не требует отдельного разрешения. То есть владельцы частных домов, которые пользуются собственным колодцем для бытовых нужд, не подпадают под новые правила лицензирования.

Однако даже в таких случаях граждане обязаны соблюдать санитарные и экологические нормы. В частности,нельзя допускать загрязнения грунтовых вод, неправильно обустраивать выгребные ямы рядом с источниками водоснабжения.

Пока что решение не вступило в силу. Законопроект должен пройти рассмотрение в Верховной Раде Украины, после чего его должен подписать Президент. Только после официального опубликования новые штрафы начнут действовать.

