Шикарная яхта Медведева продана? Судно сменило название и направилось в США

Шикарная яхта Universe, которую связывают со скандальным зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, сменила дислокацию и отправилась в сторону США. Предварительно 74-метровое судно, которое до того стояло в портах то Сочи (РФ), то Стамбула (Турция) было переименовано в Casino Royale. Это может свидетельствовать о том, что судно было продано.

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Яхта, по данным на вечер 14 апреля (это последнее обновление), прошла через Гибралтар и начала трансатлантический переход, что отображается на сервисах по отслеживанию судов, т.к. судно теперь двигается с включенным транспондером. В качестве места прибытия судна указан порт с кодом US PBI – Норд Палм Бич, он находится в штате Флорида.

Российские СМИ уже предполагают, что такие изменения свидетельствуют о продаже "яхты Медведева". В 2022 году после вторжения РФ в Украину яхта, вероятно, во избежание ареста срочно покинула итальянский порт и через Стамбул приплыла в Сочи. Однако уже в 2023-м судно снова оказалось в Турции.

В 2022 году расследователи отмечали, что яхтой Universe пользовались сыновья Дмитрия Медведева и экс-министра энергетики РФ, миллиардера Игоря Юсуфова – Илья Медведев и Максим Юсуфов. Формально яхта была зарегистрирована на офшорную фирму Southerner, реальные владельцы которой оставались неизвестными.

Некоторые журналисты утверждали, что фактическими владельцами судна якобы являются именно Юсуфы, но отмечали, что судном пользуется и лично Дмитрий Медведев. В частности, сообщалось, что на Universe у скандального зампреда был собственный кабинет и спецсвязь, а в территориальных водах РФ яхту замечали в сопровождении российских военных кораблей.

Длина яхты Universe (Casino Royale) – 74 м, построена она в 2018 году. Ее стоимость оценивается в 100 млн долл. На судне могут одновременно отдыхать 12 человек – в шести каютах. Также предусмотрено наличие 19 человек обслуживающего персонала.

Как сообщал OBOZ.UA, ране британские медиа заподозрили, что яхты российских олигархов могли шпионить за подводными лодками. Отмечалось, что в водах вокруг Великобритании обнаружены скрытые российские датчики.

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