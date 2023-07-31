В Сочи уже не безопасно? Медведев спешно перевез свою шикарную яхту в Стамбул, – журналист

Скандальный замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев прячет шикарную яхту Universe в Стамбуле. Ее перегнали в турецкий порт из российского города Сочи. И это может указывать на то, что российские власти больше не считают порт Сочи безопасным.

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Об этом говорится в расследовании беглого российского журналиста Глеба Пьяных, который находится в Турции. По его данным, судно зашло в турецкий порт за неделю до ударов по Крымского мосту и выхода России из зерновой сделки.

"Видимо, Медведев что-то знал... Эту яхту видели в Сочи в прошлом году (2022-м. - Ред.) осенью. До начала войны в Украине эта яхта стояла в Италии, а как только началась война, ее срочно перегнали сначала в Стамбул, а потом вывели в Сочи", – рассказал Пьяных.

По его словам, нынешнее срочное перемещение судна в Турцию может быть свидетельством страха российских элит за свое имущество в Черном море. При этом журналист указал, что Universe в Стамбуле пришвартован в укромной бухте, которую знают только местные жители. Все остальные яхты в этой бухте значительно меньше и дешевле.

Формально яхта зарегистрирована на офшорную фирму. Кто является реальным владельцем этого офшора – неизвестно. Однако, по данным СМИ, это семья бывшего министра энергетики РФ Игоря Юсуфова. И сын Юсуфова отдыхал вместе с сыном Медведева Ильей на этой яхте.

Длина яхты – 74 м, построена она в 2018 году. Ее стоимость оценивается в 100 млн долл. На судне могут одновременно отдыхать 12 человек - в шести каютах. Также предусмотрено наличие 19 человек обслуживающего персонала.

Как сообщал OBOZREVATEL, не днях, после взрывов в Москве, Медведев вновь принялся угрожать Украине. В традиционной для себя манере украинофоб заговорил о ядерном оружии.

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