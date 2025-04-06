Яхты российских олигархов могли шпионить за британскими подводными лодками – СМИ

Яхты российских олигархов могли использоваться для шпионства за перемещением подлодок Великобритании типа Vanguard, оснащенными ядерными ракетами. У побережья страны обнаружили сенсорные датчики россиян, которые признали потенциальной угрозой национальной безопасности.

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Об этом говорится в материале британской газеты The Sunday Times, обнародованном 5 апреля. Как говорится в статье, в водах вокруг Великобритании обнаружены скрытые российские датчики, использованные, как подозревают, в попытке шпионажа за британскими атомными подводными лодками.

Часть из них выбросило на берег, однако большинство удалось обнаружить благодаря минным тральщикам Королевского флота.

Эти находки в Лондоне сочли потенциальной угрозой национальной безопасности.

Предполагается, что устройства были установлены Москвой с целью сбора разведывательной информации о четырех британских подводных лодках Vanguard, оснащенных ядерными ракетами.

Журналисты пообщались с бывшими министрами обороны, высокопоставленными представителями вооруженных сил и военными экспертами.

Они выяснили, что еще до начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину спецслужбы Британии получили информацию о возможном использовании суперяхт российских олигархов для шпионства.

Конструкция некоторых яхт позволяет тайно разместить и извлечь глубоководное разведывательное и водолазное оборудование.

По словам одного из собеседников газеты, еще в 2018 году британский десантный корабль HMS Albion преждевременно покинул порт в Лимассоле на Кипре после того, как к нему подошла суперяхта одного из российских миллиардеров.

Экипаж заподозрил, что яхта приблизилась для наблюдения. Имя ее владельца не называется.

Кроме того, еще в начале полномасштабного вторжения в водах вокруг Британии фиксировалась и активность подводных дронов РФ.

Несколько из них обнаружили рядом с критически важными для Лондона коммуникационными кабелями на морском дне 2020 года.

Беспилотники преодолели значительное расстояние, чтобы добраться до кабелей – поблизости не обнаружили ни кораблей, ни подлодок.

В Минобороны Великобритании считают, что целью дронов было повреждение подводных коммуникаций. Информации о том, удалось ли россиянам добиться этой цели, нет.

Высокопоставленные военные деятели сравнивают технологическую битву за подводное господство с космической гонкой между США и СССР во времена холодной войны, говорится в статье.

Россия в настоящее время – единственная страна, имеющая флот специализированных подлодок для ведения войны на морском дне и шпионажа. Некоторые из них превосходят возможности Великобритании и ее союзников по НАТО.

Издание отмечает, что к моменту полномасштабного вторжения в Украину РФ уже начала готовить почву для гораздо более масштабного конфликта с НАТО, занимаясь наблюдением и саботажем подводных интернет-соединений, энергетических трубопроводов и военных кабелей, жизненно важных для функционирования западных демократий.

Эти действия лежат в основе доктрины "серой зоны" российского диктатора Владимира Путина.

"Не должно быть никаких сомнений, что в Атлантике бушует война. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается с момента окончания холодной войны и теперь снова накаляется. Мы наблюдаем феноменальную активность России", – сказал газете инсайдер в минобороны Британии.

Обнаружила ли Великобритания доказательства другой российской активности – совершенно секретно, говорится в статье.

"Это немного похоже на космическую гонку. Это мир, окутанный тайной и уловками, очень сложно добиться абсолютной ясности. Но дыма достаточно, чтобы предположить, что где-то что-то горит", – сказал высокопоставленный источник в Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше задержан 47-летний гражданин Украины, подозреваемый в работе на российскую разведку. По данным следствия, фигурант собирал для агрессора информацию о военных объектах в Мазовецком воеводстве.

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