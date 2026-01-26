Семьям погибших военных задерживают выплаты? В Минсоцполитики объяснили, что происходит на самом деле

В Украине задержки выплат семьям погибших военных возникают из-за технического перехода социальной помощи в Пенсионный фонд, во время которого часть дел приходится повторно обрабатывать. При этом единовременное пособие в случае гибели военнослужащего не относится к полномочиям Минсоцполитики и выплачивается через Минобороны или соответствующие военные формирования.

Видео дня

Об этом министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин заявил в интервью. По его словам, трудности с начислением выплат возникли во время масштабной реформы системы социальной помощи.

Речь идет о переходе администрирования социальных выплат в Пенсионный фонд Украины. На этапе миграции данных часть дел могла быть потеряна или нуждалась в повторной проверке и обработке. Именно это и стало причиной временных задержек в выплатах семьям погибших военных.

По словам министра, сейчас эти процессы в основном завершены, а информация о массовых задержках не соответствует актуальной ситуации. Если же у конкретной семьи возникают вопросы по выплатам, рекомендуют непосредственно обращаться в Пенсионный фонд.

В Минсоцполитики отдельно подчеркивают, что ведомство не занимается единовременной денежной помощью в случае гибели военнослужащего. Такие выплаты находятся в сфере ответственности Министерства обороны Украины или соответствующего военного формирования, где проходил службу погибший.

Поэтому задержки или вопросы по единовременному пособию не связаны с деятельностью Минсоцполитики и должны решаться через военные структуры. Осенью 2025 года Министерство обороны обновило порядок выплат денежной помощи семьям военных, погибших или умерших во время военного положения.

Общая сумма помощи осталась неизменной – 15 миллионов гривен. Механизм выплат выглядит так:

3 миллиона гривен семья получает сразу после назначения помощи;

семья получает сразу после назначения помощи; 12 миллионов гривен выплачиваются поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику.

Таким образом, семьи погибших военных должны получать примерно 150 тысяч гривен ежемесячно. Важно, что обновленные правила применяются к случаям гибели военнослужащих, официально зафиксированных с датой смерти от 1 сентября 2025 года.

Законодательство Украины позволяет военнослужащему заранее определить лиц, которые получат денежную помощь в случае его гибели. Для этого составляется личное распоряжение – письменный документ, в котором указываются конкретные люди и доли выплаты.

В таком распоряжении можно указать любых лиц – не только родственников. Документ заверяется нотариально или командиром воинской части и хранится в личном деле военного в ТЦК и СП. В Минсоцполитики отмечают, что сейчас усиливают взаимодействие с семьями погибших, чтобы минимизировать недоразумения и своевременно реагировать на проблемные случаи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине распространяют мошеннические сообщения о якобы денежной помощи "Теплая зима" от европейских партнеров. Злоумышленники обещают выплаты в размере 6 318 грн на каждого члена семьи, предлагая для оформления перейти по ссылке и оставить заявку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!