Счета украинцев массово блокируют банки: полный перечень причин, о которых знают не все

В Украине банки блокируют счета клиентов из-за нарушения правил финансового мониторинга. Кроме того, разорвать договор могут, например, из-за отсутствия идентификации клиента.

Банки в этом случае ссылаются на условия договора, а также закон о финансовом мониторинге. OBOZ.UA изучил условия договора трех крупнейших украинских банков. Обычно в договорах указывают, что банк имеет право по собственной инициативе и письменно предупредив клиента закрыть счет, если:

12 месяцев не было никаких операций (и нет остатка средств на счете);

после смерти клиента;

если клиент нарушил свои обязательства согласно Договору (например, не актуализировал данные);

если сотрудничество может привести к финансовым убыткам, ухудшению имиджа банка;

если клиент обманул банк (предоставил недостоверные данные);

если клиент использует счет не для собственных нужд;

если деятельность клиента противоречит законодательству;

при наличии оснований, предусмотренных законодательством по финансовому мониторингу;

в случае возникновения у банка подозрения или выявления признаков незаконных операций с платежным инструментом.

Отдельная группа причин есть и в сфере финансового мониторинга. Есть пороговые суммы, после которых предоставление документов, подтверждающих происхождение средств, обязательно. Речь идет о 400 тыс. грн. Если это меньшая сумма, то банки используют риск-ориентированный подход. Рисковыми считаются все нетипичные операции, операции с наличными деньгами, криптовалютой, получение выигрышей от казино, переводы от PEPов (публичных лиц, чиновников, представителей власти) и т.д.

Ст. 15 закона, регулирующего финансовый мониторинг, установлены следующие причины для расторжения договора по инициативе банка:

если невозможно произвести идентификацию и/или верификацию клиента;

установление клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставление клиентом необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений;

предоставление клиентом или его представителем недостоверной информации или представление информации с целью введения в заблуждение;

если осуществление идентификации лица, от имени или в интересах которого проводится финансовая операция, невозможно.

Адвокат Ростислав Кравец, представляющий в суде клиента, с которым банк расторг договор по собственной инициативе, рассказывает: обычно есть три причины для расторжения договора. "Может быть операция, вызвавшая подозрения у банка, банк запросил информацию, а клиент ничего не ответил. Может быть, что клиента внесли в санкционные списки или он связан с лицами из санкционных списков", – рассказывает адвокат в комментарии OBOZ. UA. Адвокат уверен: банк не может закрыть счет без оснований. Поэтому в любом случае у клиента есть возможность обращаться в суд.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го, такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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