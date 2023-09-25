С 1 октября водителям в Украине грозят дополнительные штрафы: за что накажут

В Украине с 1 октября будет введена в действие зимняя редакция Правил дорожного движения (ПДД) Украины. Согласной ей, с 1 октября вводятся штрафы за невключение фар ближнего света на загородных дорогах, а также за движение выше 50 км/ч на некоторых городских дорогах.

Так, пункт 9.8 ПДД предписывает обязательно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар за пределами населенных пунктов в период с 1 октября по 1 мая. Штраф за нарушение этого правила составляет от 425 до 510 грн.

Кроме того, с 1 октября по 1 мая прекращается действие разрешения на повышение скорости до 80 км/ч на некоторых дорогах. Их список определяют местные власти. Например, в Киеве в 2023 году это сразу 10 участков дорог:

Видео дня

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).

Штрафы за превышение скорости в Украине дифференцированы. Они зависят от фактической скорости движения транспортного средства и последствий такого движения:

за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч платится 340 грн;

более чем на 50 км/ч – 1700 грн;

превышение установленной скорости, приведшее к созданию аварийной ситуации – 3400 грн (с последующей возможностью лишения прав).

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады подали предложение установить админответственность за дрифтование. За это предлагается взимать штраф в размере 8500 грн.

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