Депутаты Рады готовят еще один штраф для водителей авто: за что и как хотят наказывать

Депутаты Верховной Рады подали предложение установить админответственность за дрифтование. За это предлагается взимать штраф в размере 8500 грн.

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Текст законопроекта под№9642 был официально обнародован на официальном сайте Верховной Рады. При повторном совершении дрифта в течение года предусматривается увеличение штрафа до 17 тыс. грн и лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до года.

Рекомендуемые изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, сформулированные депутатами, заключаются в следующем:

преднамеренное осуществление водителем управляемого заноса (так называемого дрифта) вопреки ПДД влечет наложение штрафа в размере 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, влечет наложение штрафа в размере 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме того, лицо лишается права управления транспортными средствами сроком от 6 месяцев до года.

В контексте этой статьи под преднамеренным управляемым заносом понимается умышленное выполнение маневров водителя, приводящих к заносу оси транспортного средства во время скоростного поворота.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в летнее время года асфальт перегревается. Из-за размягчения дорожного покрытия тяжелые транспортные средства могут его деформировать. Если нарушить ограничение проезда в жару, грозит штраф до 510 грн.

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