Решили сэкономить на детях: на Полтавщине село борется за гимназию, которая мешает руководству ОТГ

Децентрализация, новое районирование, перераспределение образовательной субвенции – пока в Киеве нардепы и члены правительства внедряют реформы, в селе Бодаква Полтавской области учатся жить с нововведениями. Последние перемены заставляют селян бороться за существование своей гимназии. Одна реформа привела село к объединению с городом Заводское, а другая отдала местному совету соседнего города право решать, закрывать единственную сельскую гимназию или нет.

Чиновники провели общественные слушания без единого участника и теперь хотят превратить гимназию в начальную школу. Это уже привело к скандалу. Депутаты от Бодаквы говорят: если их школа обходится бюджету слишком дорого, значит, нужно менять административное деление и объединяться с другим городом. В то же время в городском совете не видят никаких перспектив развития села и предлагают не тратить деньги на школу.

Возможное закрытие гимназии в Бодакве – показательный результат реформ, проведенных за последние годы. И полномасштабная война государственную политику не изменила. Пока миллионы украинцев вынужденно покидают свои дома, а враг уничтожает целые населенные пункты, в безопасных тыловых регионах продолжают приходить в упадок села. Плодородная земля, газофикация и стабильное электроснабжение, дешевая недвижимость, уже существующая инфраструктура (больницы, школы) – при создании необходимых условий в такие села могли бы релоцировать производства, здесь можно создать условия для размещения переселенцев. Однако у местных властей другие планы.

О том, как за гимназию село борется с решением города, читайте в материале OBOZ.UA.

"Что там за пацан будет, когда на физкультуру один приходит"

Несколько дней назад одно из львовских издательств бесплатно отправило детские комиксы в школьную библиотеку в Бодакве Полтавской области. Библиотекарь Светлана Иванысь собрала детей, раздала им экземпляры и сфотографировала заинтересованных школьников для страницы гимназии в соцсетях. В небольшой деревне нет книжного магазина, а комиксы местные дети могут увидеть только в школьной библиотеке.

И хотя современная литература поступает не часто, Светлана пытается пополнять библиотеку своими силами. В феврале книги принесли пятеро школьников и одна выпускница. Гимназия в Бодаковке – местный центр образования. Сюда приедут на учебу дети и из соседних сел. Но классы все равно незаполнены.

В среднем в каждом классе должно быть 18 детей, а в Бодакве – 6-7, рассказала на заседании Заводского горсовета начальник отдела образования Виктория Недосека. Она объясняла депутатам, почему гимназию нужно "перепрофилировать" в начальную школу. То есть фактически оставить только младшие классы. Главная причина – нужно экономить средства.

Село еще три года назад стало частью объединенной территориальной общины с административным центром в Заводском. И хотя административно община объединилась, в прошлом году, когда активно начали рассматривать возможность оптимизации бюджета, урезать решили расходы именно Бодаквы за счет самой большой статьи расходов – образования.

Депутатом горсовета от села стал и муж школьного библиотекаря Сергей Иванысь. Он жалуется: в соседних общинах даже в школах с малыми классами местные власти нашли решение – школы превратили в лицеи, а не закрыли. Депутат считает, что в его селе так не происходит из-за того, что из 22 депутатов интересы Бодаквы представляют всего четверо, один из которых на фронте. Другие же избранники, (а их большинство) занимаются интересами города.

Яркий представитель этого большинства – депутат горсовета Александр Буряк. "Да ну что в этой школе делает библиотекарь. Зачем она?" – рассказывает он в комментарии OBOZ.UA. По просьбе прокомментировать, почему он поддержал решение "перепрофилирования" гимназии (окончательное решение еще не приняли), Буряк объяснил: "Что там за пацан будет, когда на физкультуру один приходит, с кем футбол играть? Дети же будут наивны". В школу депутат не приезжал. На самом деле на уроки физкультуры, как видно на размещенных администрацией школы фото, ходят 6-7 учащихся.

"Закрытие гимназии – это уже вопрос выживания нашего села Бодаква, – жалуется Иванысь. – Нам озвучили, что если сохранить школу, сделать ее лицеем, то это будет на 2,7 млн грн дороже. Это разве большие деньги? У общины бюджет 140 млн и это наша небольшая община".

Недосека депутатам объяснила: от села бюджет ОТГ получает только 9,4 млн грн и этих средств, мол, недостаточно. На образование тратят 4,4 млн грн, а образовательная субвенция составляет всего 1,2 млн грн (деньги, поступающие из государственного в местный бюджет). С 1 апреля зарплаты учителям должны повысить, это уже анонсировало Министерство образования. Платить больше в Заводском горсовете учителям в Бодакве не хотят.

Логика чиновницы проста: учащихся мало, денег не хватает, поэтому нужно оптимизировать расходы. Сейчас в гимназии учится 50 детей, после профилирования останется всего 12 (начальные классы). Центральная власть от решений по перепрофилированию или закрытию школ отмежевалась. Еще несколько лет назад провели образовательную децентрализацию: местные власти сами должны решать, будут ли они удерживать школы с небольшим количеством детей.

"У нас можно было бы поселить переселенцев с детьми": что ожидает село

В горсовете детям из школы, которую планируют закрыть, предлагают ездить на автобусе в другое учебное заведение. Буряк объясняет: среди его сотрудников есть мужчины, у которых дорога на работу занимает час, 30 минут из которых нужно идти пешком. Мол, потому и для детей это будет "нормальная практика". "У меня переселенец из Харькова работал, так он ездил полчаса и полчаса пешком ходил на работу. Это нормальная практика", – объясняет депутат.

На вопрос, рассматривали ли в комитетах или на сессии возможность поиска инвестиций для развития села, увеличение количества учащихся, создание инфраструктуры для того, чтобы в школу могли ездить дети из соседних населенных пунктов, Буряк заявил, что это невозможно.

Еще одна местная депутат, Нина Тур, на сессии горсовета отшутилась: размножить школьников не удастся, а "искусственным разделением детей вопрос не решить". На самом деле, в Украине есть успешные примеры развития сел. В тыловых регионах местные власти конкурируют за возможность привлечь бизнес, вынужденно релокирующийся из прифронтовых регионов. Создают условия и для приезда переселенцев. Так как рабочие места не появляются там, где не живут люди и нет рабочей силы. В то же время и семьи не селятся там, где нет ни работы, ни школы.

"Можно было бы отремонтировать дома, у нас в селе есть такие, поселить туда семьи переселенцев. Есть у нас и здания, которые можно отремонтировать и использовать. У нас есть потенциал для развития. А в самой школе - зайдите на наши страницы, мы столько разных активностей проводим. Школа живет, работает", – рассказывает OBOZ.UA замдиректор по учебно-воспитательной работе гимназии Марина Иванысь.

"У нас школа после капитального ремонта. Светлая, хорошая. Очень многое мы делаем своими руками. Детей у нас немного. Но я вам скажу, что все дети, которые закончили у нас 9 классов и пошли в другую школу учиться, показали достойный уровень. Я учитель физики. У нас был ученик, Роман, побеждавший в районной олимпиаде по физике. Мы даем достойный уровень знаний. У нас проблема в том, что нет рабочих мест, молодежь едет. Надо создавать условия, чтобы развивалось село", – рассказывает учительница.

Местные жалуются: из села невозможно уехать на общественном транспорте, дороги в ужасном состоянии, проехать не может даже скорая. "Если бы был постоянный рейс, то люди хотя бы могли найти работу за пределами сел. Поэтому и уезжают. Особенно молодежь. Перед тем, как принимать окончательное решение, подумайте, только ли мы виноваты в уменьшении населения и детей в том числе... Существуют ли в общине программы развития предпринимательства и инвестирования", – говорится в коллективном письме, который подписали сотрудники школы и родители.

Местные объединились против закрытия гимназии и нашли, на чем можно экономить

Более 260 жителей села подписали коллективное письмо городскому совету. И это при том, что по последней оценке в селе живут всего около 800 человек. История о конфликте между сельской общиной и местными властями попала в региональные СМИ, в соцсетях запустили флешмоб #збережемободаквянськушколу.

"Если хотят оптимизировать, то это нужно делать с обеих сторон", – рассказывает OBOZ.UA депутат городского совета. Кстати, руководство Заводского горсовета, сократив свои зарплаты, могло бы легко компенсировать расходы на содержание школы.

Первый заместитель городского головы Лариса Мащенко за прошлый год свою декларацию еще не подала, а в 2022 году она получила из бюджета 452 012 грн, городской голова Виталий Сидоренко – 709 529 грн за прошлый год, а главная бухгалтер Марина Ильющенко – 428 541 грн. В своей декларации чиновница также указала, что занимается майнингом криптовалюты. Несколько руководителей совета получат больше, чем сэкономят на закрытии гимназии.

OBOZ.UA также обратился за комментарием к члену комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александру Качуре. Он признал, что действительно есть проблема с финансированием образовательных учреждений. Качура пообещал в ближайшее время разобраться в ситуации и, если были нарушены права жителей Бодаквы, точечно решить проблему.

OBOZ.UA продолжает следить за ситуацией. Если вы считаете, что ваши права были нарушены, вы столкнулись со схемой мошенничества, злоупотреблением властью должностными лицами, пишите нам на почту [email protected].