Работодатели заметно изменили зарплаты: сколько теперь официально зарабатывают украинцы

На фоне недостатка квалифицированных работников средняя заработная плата в Украине превысила показатели до начала полномасштабного вторжения как в гривневом, так и в долларовом эквиваленте. Наибольшее традиционно платят айтишникам, а меньше всего – педагогам.

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Согласно данным Государственной службы статистики, во втором квартале 2024 года показатель среднемесячной зарплаты в Украине составил 22 964 грн. Это на 22,1% больше чем за аналогичный период 2023 года.

Рост зарплат немного замедлился – в первом квартале 2024 года они увеличились на 22,5% по сравнению с предыдущим годом. Но, несмотря на это, средняя зарплата во II квартале на 49,6% выше, чем в 2021 году (14 014 гривен).

В долларовом эквиваленте зарплата составляет $526. В то же время в 2021 году зарплата составляла $514.

самые высокие средние зарплаты в сфере информации и телекоммуникаций – 50 188 грн (+37,1% к показателю второго квартала 2023);

самые низкие средние зарплаты – в образовании (15076 грн, +15,7%);

быстрее всего растут зарплаты в области строительства – 37,6% (16 292 грн);

самые медленные темпы – в сфере здравоохранения (14,6% или 17 060 грн).

Такие темпы роста соответствуют прогнозу Министерства экономики, согласно которому по результатам 2024 года среднемесячная зарплата в Украине составит 20 581 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 12,0%. Кроме того, в министерстве ожидают, что инфляция за год составит 5,4%, а уровень безработицы – 18,2%. В целом зарплаты растут с учетом двух главных факторов:

благодаря увеличению вакансий от Сил обороны, где платят гораздо больше среднего;

реальному росту оплаты труда на некоторых должностях из-за нехватки рабочих рук.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что согласно данным Госстата, в первом квартале 2024 года средняя зарплата в Украине составила 18,9 тыс. грн. И хотя этот показатель вырос на 29,3% по сравнению с довоенными, украинцы, получающие такую оплату труда, из-за инфляции все еще могут купить меньше, чем до полномасштабного вторжения.

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