В Украине радикально пересчитали зарплаты: сколько будем получать в 2024 году

В 2024 году инфляция в Украине замедлится ниже прогнозируемого уровня, а средняя зарплата вырастет до 20,5 тысячи гривен – то есть на 1,5 тыс. грн, по сравнению с первым полугодием 2024-го. Впрочем, почти каждый пятый украинец остается без работы.

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Об этом говорится в новом прогнозе экономического и социального развития Украины к 2027 году, подготовленном Министерством экономики. Прогноз учитывает и последствия полномасштабного российского военного вторжения, и меры по нивелированию их негативного влияния на бизнес и население.

Среди прочего прогнозируется, что по итогам 2024 года экспорт товаров и услуг увеличится на 4,7% – $53,47 млрд, а импорта – на 6,3%, до $94,43 млрд. Кроме того, согласно ожиданиям экспертов министерства:

номинальный объем ВВП вырастет на 3,5% - 7484,7 млрд грн;

вырастет на 3,5% - 7484,7 млрд грн; потребительские цены в среднем вырастут на 5,4% по сравнению с 2023 годом (в прошлом году правительство утвердило прогнозируемую среднегодовую инфляцию в 2024 году в 8,5%);

среднемесячная зарплата в Украине составит 20 581 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 12,0% (ранее ожидался несколько более высокий показатель средней зарплаты – 21 809 гривен с ростом реальной зарплаты только на 8,5% из-за инфляции);

составит 20 581 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 12,0% (ранее ожидался несколько более высокий показатель средней зарплаты – 21 809 гривен с ростом реальной зарплаты только на 8,5% из-за инфляции); уровень безработицы – 18,2% (по методологии Международной организации труда).

В последующие годы инфляция постепенно вырастет до 9,5% (2025) и 10,4% (2026), но впоследствии снизится до 5,9% (2027). Также ожидается постепенное снижение количества безработных – до 16,6% в 2027 году.

"Украинская экономика проявила устойчивость и благодаря успехам Вооруженных Сил Украины на поле боя, слаженной работе правительства и бизнеса, скорости восстановления разрушенных/поврежденных объектов критической инфраструктуры отечественными службами, а также системной финансовой поддержке со стороны международных партнеров удержан экономический фронт в условиях войны ", – отметили в Минэкономики.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что согласно данным Госстата, в первом квартале 2024 года средняя зарплата в Украине составила 18,9 тыс. грн. И хотя этот показатель вырос на 29,3% по сравнению с довоенными, украинцы, получающие такую оплату труда, из-за инфляции все еще могут купить меньше, чем до полномасштабного вторжения.

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