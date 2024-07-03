В Украине из-за аномальной ситуации резко пересчитали зарплаты: сколько будем получать до конца 2024-го

Украинцы в среднем зарабатывают 18,9 тыс. грн, говорится в данных Госстата за первый квартал 2024 года. Это на 22,5% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Такими темпами уже в этом году средняя зарплата может вырасти до 23 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Такой рост зарплат значительно опережает темпы инфляции (в прошлом году – 5,1%) и скорость восстановления экономики.

Два года назад украинцы в среднем зарабатывали 14,6 тыс. грн. Так что зарплаты выросли на 29,3%, а кумулятивная инфляция за этот же период составила 31,6%. То есть на самом деле украинцы со средней зарплатой и с учетом роста цен все еще могут купить меньше, чем до полномасштабной войны. Но в любом случае столь стремительный рост доходов спрогнозировать было тяжело.

"Реальные доходы населения заметно возрастают, подпитанные снижением безработицы и повышением зарплат. Более высокие доходы способствуют улучшению потребительских настроений, стимулируют спрос на кредитование. В то же время рост благосостояния обеспечивает низкую долговую нагрузку населения в целом", – объясняют в НБУ.

Падение размера средней зарплаты произошло во втором квартале 2022 года, после начала полномасштабной войны. Однако уже в третьем квартале того же года размер зарплат вырос до 14,6 тыс. грн, достигнув уровня первого квартала. Как видно на графике, сохраняется традиционное статистическое искажение: в четвертом квартале из-за годовых премий и выплат бонусов значительно повышается средняя зарплата.

Если динамика прошлого года повторится, то уже в 2024-м украинцы в среднем будут зарабатывать около 23 тыс. грн. Главная причина повышения зарплат – дефицит на рынке труда. И это можно подтвердить и статистикой зарплат по отраслям. Больше всего растут зарплаты в тех сферах, которые страдают от нехватки работников: сфера обслуживания, водный транспорт и строительство.

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