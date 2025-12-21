Работодатели планируют повышать зарплаты: кого больше всего не хватает на рынке труда

В 2025 году 67% украинских работодателей возобновили найм персонала, а рынок труда постепенно переходит к стабилизации. Спрос на кадры остается высоким, ведь бизнесу нужно до миллиона работников, а зарплаты в 2026 году планируют повышать на 10-20%.

Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк во время форума, сообщают СМИ. По данным исследования, 67% украинских предприятий возобновили наем работников, хотя ранее вынуждены были его приостановить или отложить.

Речь идет прежде всего о производственных, технических и сервисных должностях, которые являются критически важными для функционирования бизнеса. В первой половине года многие компании сокращали штат или работали в режиме минимальной занятости. Однако к концу 2025 года работодатели ожидают выход на незначительный, но положительный рост численности занятых, что свидетельствует об осторожно оптимистических настроениях.

По словам Жовтяк, в 2025 году предприятия планировали нанять около 112 тысяч работников, а в 2026 году эта цифра вырастет до 117 тысяч. В то же время реальная краткосрочная потребность бизнеса в кадрах значительно выше. Даже с учетом того, что не все компании попали в опрос, общий спрос на рабочую силу оценивается от 500 тысяч до 1 миллиона работников.

Наиболее активный найм персонала планируется в крупных экономических центрах и промышленных регионах. Лидерами по количеству вакансий являются:

Киев и Киевская область;

Львовская область;

Днепропетровская область.

Именно здесь сосредоточена значительная часть бизнеса, логистики, производства и сферы услуг. Среди отраслей первое место по спросу на персонал занимает перерабатывающая промышленность. В перечень наиболее востребованных профессий вошли:

водители;

сварщики;

машинисты;

слесари;

учителя;

швеи.

В то же время рынок труда остается очень концентрированным, 70% всех вакансий приходятся лишь на 105 профессий из более чем двух тысяч официально задекларированных. Более половины работодателей заявили о намерении повышать заработные платы на 10-20% в 2026 году. В то же время кадровый дефицит остается системной проблемой. Больше всего не хватает:

квалифицированных рабочих кадров;

специалистов с практическими навыками;

специалистов, готовых быстро адаптироваться к производственным условиям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют существенно увеличить зарплаты работников ЖКХ – уже с 1 января 2026 года. Ожидается, что минимальная тарифная ставка рабочего I разряда возрастет до минимум 260% прожиточного минимума. Это означает увеличение зарплаты примерно на 40%.

