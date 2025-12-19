В Украине готовятся существенно повышать зарплаты: кому будут платить больше с 1 января 2026 года

В Украине планируют существенно увеличить зарплаты работников ЖКХ – уже с 1 января 2026 года. Ожидается, что минимальная тарифная ставка рабочего I разряда вырастет до не менее 260% прожиточного минимума. Это означает увеличение зарплаты примерно на 40%.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территории. Отметим:

С 1 января прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине будет составлять 3 328 грн.

Таким образом, коммунальщикам будут платить минимум 8 653 грн.

"Решение направлено на поддержку людей, обеспечивающих жизнедеятельность страны в условиях войны... Это поможет предприятиям удерживать квалифицированных специалистов в отрасли", – говорится в сообщении.

Помимо этого, подчеркивается, повышены коэффициенты оплаты труда для водителей. В частности:

Грузового и легкового транспорта.

Автобусов.

А для водителей электромобилей "введена отдельная категория".

"Также увеличены надбавки за выполнение особо важной работы, в частности во время военного положения – до 100% должностного оклада. А за знание иностранного языка – до 15%", – рассказали в министерстве.

Там отметили: все указанные изменения в оплате труда прописаны в соответствующем Отраслевом соглашении на 2023-2027 годы. Документ заключили:

Минразвития.

"Всеукраинская конфедерация работодателей жилищно-коммунальной отрасли Украины".

Центральный комитет профсоюза работников ЖКХ, местной промышленности и бытового обслуживания населения.

