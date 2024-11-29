Украинцев без транспорта не пускают через границу: какие пункты пропуска закрыты для пешеходов

Утром 29 ноября на большинстве пунктов пропуска на украинской границе нет очередей транспорта. Там же, где они есть, скопление в 15-45 легковых авто. В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.

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Об этом сообщили в Западном региональном управление Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 9:00 скопление машин зафиксировано лишь на пунктах пропуска:

"Устилуг" (граница с Польшей) – 45 легковых авто;

"Тиса" (граница с Венгрией) – 15 легковых авто;

"Вилок" (граница с Венгрией) – 15 легковых авто.

Где пешеходов не пропускают через границу

В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:

"Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Краковец";

"Смильница".

На границе со Словакией – "Ужгород".

На границе с Венгрией – "Тиса".

На границе с Румынией – "Дьяково".

В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:

ради обеспечения безопасности;

из-за проведения ремонтов и пр.

"Укрзалізниця" запустила новый маршрут за границу

В то же время, "Укрзалізниця" запускает новый международный маршрут – из Киева в Братиславу (Словакия) через Чоп. Первый рейс запланирован на 15 декабря. Общая стоимость билетов – около 2 200 грн.

Как рассказали в самом перевозчике, пересадка между поездами в Чопе согласована. А покупку двух билетов можно будет осуществить одним кликом в мобильном приложении и на официальном сайте "Укрзалізниці".

"Пересадочный маршрут через станцию ​​Чоп соединит Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими крупными городами Словакии, в частности Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин и Попрад. Железнодорожное сообщение с Братиславой также открывает широкий выбор возможностей доезда в большинство городов Чехии во главе с Прагой", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, польские фермеры, блокировавшие границу с Украиной в пункте пропуска "Медыка – Шегини", прекратили свой протест до 10 декабря. До того времени они надеются получить ответ на свои требования от местного министра сельского хозяйства – в частности, относительно противодействия соглашению о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки. Если ответ сочтут неудовлетворительным, организаторы блокады угрожают не только возобновить ее, но и расширить.

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