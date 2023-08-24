Проверьте копилки: какие монеты можно продать за большие деньги

Украинцы могут заработать большие деньги, продав старые монеты. Некоторые из них можно найти в копилках, а их ценность объясняется некоторыми коллекционными особенностями.

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К примеру, за 1 копейку 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

А 25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать за 3000-5000 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

"Это редкая разновидность, нумизматы называют ее "Английский чекан". Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезуб. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно отразили рельеф, они затемнили фон и трезуб. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод", – рассказывают специалисты.

За более чем 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако, несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако, если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся монеты и с другими особенностями. К примеру, выполненные на "чужих" заготовках. Дело в том, что такие копейки никогда не выпускались в промышленном масштабе, а потому являются очень очень редкими. К примеру, 2 копейки на заготовке под 10 копейки продали за 21 101 грн.