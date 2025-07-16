Против экс-министра юстиции Стефанишиной открыли уголовное дело: в чем ее подозревают

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство против бывшей вице-премьера – министра юстиции Ольги Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины). Среди прочего, экс-министру грозит лишением свободы на срок 3-6 лет.

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Об этом сообщили в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на запрос надепа от "Европейской содирарности" Алексея Гончаренко. Согласно документу:

Производство было открыто 11 июня 2025 года.

Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.

"Рассмотрено обращение... относительно вероятных неправомерных действий... А. Стефанишиной и сообщаем следующее. 11.06.2025 прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст. 364 УК Украины", – говорится в ответе НАБУ.

Ранее же hromadske сообщало, что во время полномасштабной войны – в октябре 2022 года – мать Стефанишиной Надежда Кравец приобрела 3-комнатную квартиру в элитном ЖК Киева за 3,042 млн грн. Что оказалось почти вчетверо дешевле рыночной цены.

"Официально Кравец купила квартиру за 3,042 млн грн – около 83,205 тыс. долларов на момент покупки. В то время как минимальная цена от застройщика на трехкомнатные квартиры в этом ЖК в октябре 2022 года стартовала от 12 млн грн, или 300,11 тыс. долларов", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, в декларации самой Стефанишиной эта квартира не отображена. При том, что "из разговора с Надеждой Кравец понятно, что ее дочь пользуется ее квартирой, но какой именно неизвестно".

Кроме того, в начале июня в СМИ появилась информация о том, что АРМА определило компанию для управления Дома профсоюзов в Киеве, которая может быть связана с семьей Стефанишиной, в частности, бывшим мужем. По данным расследователей, это уже четвертый ценный актив, который получила одна и та же компания.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, за первую половину 2025 года Стефанишина "наездила" в заграничные командировки на более чем 475 тыс. грн. Что почти вдвое превышает размер алиментов, которые она получает на своих детей.

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