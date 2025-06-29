Суммы впечатляют: OBOZ.UA узнал, кто из Кабмина чаще всего ездит в заграничные командировки и сколько за это платят из бюджета

Чиновники Кабинета Министров за неполные шесть месяцев 2025 года совершили более 200 командировок за границу. Общая сумма возмещения расходов на эти поездки составила более 3 млн грн. При этом для некоторых чиновников эти компенсации могут составлять значительную часть их заработка. Так, самая большая выплата за одну командировку в этом году превысила 160 тыс. грн – эту сумму, около которой получают ежемесячно в качестве зарплаты министры, выплатили сотруднице Минцифры, которая не занимает руководящую должность.

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Подробнее о том, кто из чиновников "наездил" на самую большую сумму в 2025 году, читайте в материале OBOZ.UA.

ТОП самых дорогих командировок от Кабмина

Лора Яремчук – государственный эксперт по развитию цифровой экономики Минцифры – стала абсолютной рекордсменкой по размеру командировочной компенсации среди всех сотрудников правительства. В апреле чиновница получила 161,447 тыс. грн за рабочую поездку в США. Об этом OBOZ.UA узнал, проанализировав бюджетные расходы Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров.

Для сравнения, среднемесячная зарплата Яремчук в 2024 году, по ее декларации, составляла 46,58 тыс. грн. Кроме того, в прошлом году она получила:

Более 150 тыс. грн подарков деньгами.

139 грн кэшбека.

Накоплений же (по крайней мере, официальных) у нее практически нет, автомобиля также. А вот квартира есть – в Киеве, площадью 113,6 квадратных метров. Яремчук приобрела ее в 2017 году за почти 2,5 млн грн.

Кстати, в декларации за 2023 год Яремчук указала доходов только на 89,465 тыс. грн. Это был подарок в денежной форме.

Соответственно, исходя из этого, командировка в США стала для нее едва ли не поездкой всей жизни. Особенно если учесть, что, в отличие от "обычных" женщин, чиновницам свободный выезд за границу запрещен.

На втором месте оказался вице-премьер-министр Украины-министр национального единства Украины Алексей Чернышов. За его возвращением из последнего отпуска внимательно наблюдали и СМИ, и коллеги в правительстве. В апреле Чернышов получил одну из самых больших компенсаций за командировку за время своей работы – 157,71 тыс. грн. Вице-премьер был с рабочим визитом во Франции и Испании.

А еще с начала года он ездил в:

Польшу – и получил компенсацию 19,432 тыс. грн.

Швейцарию – 52,41 тыс. грн.

Чехию и Австрию – 97,551 тыс. грн.

Германии – 57,734 тыс. грн.

Еще раз Германии – 54,233 тыс. грн.

Снова Чехии – 27,247 тыс. грн.

Италии – 66,749 тыс. грн.

Турции – 7,72 тыс. грн.

Таким образом, вице-премьер, которому грозит до 12 лет лишения свободы (НАБУ объявило ему подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды), с начала 2025 года наездил в заграничные командировки на более 540 тыс. грн. Кстати, это фактически размер годовой зарплаты госпожи Яремчук.

Также следует отметить, что 540 тыс. грн – далеко не полная сумма компенсаций. В нее не включена, например, последняя длительная командировка Чернышова в ЕС.

Третья самая дорогая поездка среди чиновников в 2025 году – у заместителя министра юстиции Светланы Терещенко. В январе она получила 136,78 тыс. грн компенсации за поездку в Бельгию.

При этом в Бельгию она ездила еще трижды. И суммарная компенсация за эти командировки у заместителя министра составила почти 273 тыс. грн.

Таким образом, вместе в 2025 году она наездила почти на 410 тыс. грн. Что хоть при зарплате за 2024 год в 2,69 млн грн и не выглядит космически, но составляет почти половину прошлогодней зарплаты, например, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Александра Колтуновича, который официально зарегистрирован в общежитии.

Юрий Рева в апреле получил 136,674 тыс. грн компенсации за командировку во Францию и Испанию. Однако это только за одну командировку, в которые он в этом году ездил много. В частности в:

Польшу – за что получил компенсацию 19,432 тыс. грн.

Чехию и Австрию – 69,411 тыс. грн.

Германию – 60,401 тыс. грн.

Снова Германию – 76,202 тыс. грн.

Испанию – 71,659 тыс. грн.

Чехию – 72,079 тыс. грн.

Италию – 105,148 тыс. грн.

В реестре деклараций НАПК же указывается, что Рева Алексей Юрьевич был уволен в 2022 году с должности руководителя экспертной группы евроинтеграции Директората стратегического планирования и европейской интеграции. Вероятно, он же и стал тем чиновником, который в 2025 году уже получил более 610 тыс. грн компенсаций за командировки.

Пятая самая дорогая поездка среди чиновников в 2025 году – у первого вице-премьера-министра экономики Юлии Свириденко. В мае 2025 года она получила компенсации на 133,06 тыс. грн за поездку в США.

Однако, как и у Чернышова, эта командировка оказалась для министра не единственной – как и компенсация за нее. Так, она еще получила:

81, 446 тыс. грн за командировки в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Турцию.

2,198 тыс. грн – в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

13,110 тыс. грн – только в Саудовскую Аравию.

Кстати, все три компенсации были получены в течение марта.

39,342 тыс. грн – в Италию.

90,728 тыс. грн – в Люксембург и Францию.

81,474 тыс. грн – в США и Великобританию.

37,475 тыс. грн – еще раз в Италию.

108,972 тыс. грн – в ЮАР.

В общем Свириденко в 2025 году получила компенсаций за командировки почти 600 тыс. грн. Или более 5 средних месячных зарплат в самом "оплачиваемом" госоргане Украины – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Где, по данным Министерства финансов, получают в среднем 114,1 тыс. грн.

В топ-5 самых "дорогих" поездок не вошли командировки вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции – министра юстиции Ольги Стефанишиной. Однако в 2025 году она получила:

212,032 тыс. грн компенсации за 5 командировок в Бельгию.

58,764 тыс. грн – за 2 поездки в Германию.

39,420 тыс. грн – в Германию и Польшу.

81,351 тыс. грн – в США.

34,177 тыс. грн – в Венгрию и Молдову.

50,071 тыс. грн – в Албанию.

Таким образом, в общем Стефанишина "наездила" на более 475 тыс. грн. Что почти вдвое превышает размер алиментов, которые она получает на своих детей.

Правила возмещения командировочных расходов

В целом же, отметим, согласно приказу Минфина №59, суточные расходы возмещаются по нормам, установленным для государства, в которое командирован работник. То есть чем больше норма в конкретной стране, тем большую компенсацию получит чиновник. Кроме того, возмещаются расходы на:

проезд;

проживание;

телефонные разговоры;

страхование.

Например, суточные расходы в Польше составляют 61 доллар, а в Швейцарии – 70 долларов. Полный же перечень утвержден постановлением Кабмина №98.

Куда ездят чиновники за государственные деньги

В общем, по состоянию на 24 июня, чиновники в 2025 году осуществили командировки в 25 стран. Чаще всего украинские чиновники посещали Бельгию – туда оформили майже 120 рабочих поездок.

В топ-5 стран также вошли:

Польша.

США.

Франция.

Германия.

Также в списке 8 совместных направлений – то есть командировки в несколько стран одновременно. Чаще всего они осуществлялись в Венгрию и Молдову – в 3 случаях.

Таким образом, можно предположить, что украинская дипломатия сейчас направлена на евроинтеграцию. А также укрепление связей как с ключевыми партнерами, так и с соседями.

В то же время, следует помнить: зарубежные командировки чиновников за бюджетные средства – это нормально. Более того – так и должно быть. Ведь дипломатия чрезвычайно важна для защиты страны от полномасштабной агрессии.

Однако не менее важным является эффективность расходов на такие поездки. Поскольку во время военного положения чиновники выезжают за границу исключительно во время командировок, что может быть использовано в личных целях – например, для прикрытия отпуска.

Более того, такие случаи уже выявлены. Подробнее об этом читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.