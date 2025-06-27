Мать главы Минюста Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК Киева по в разы заниженной цене: СМИ узнали подробности

Во время полномасштабной войны – в октябре 2022 года – мать вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министра юстиции Ольги Стефанишиной Надежда Кравец приобрела 3-комнатную квартиру в элитном ЖК Киева за 3,042 млн грн. Что оказалось почти вчетверо дешевле рыночной цены.

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Об этом говорится в материале hromadske. Отмечается:

Квартира расположена в ЖК "Львовская площадь".

Ее площадь – около 100 кв. м.

"Официально Кравец купила квартиру за 3,042 млн грн – около 83,205 тыс. долларов на момент покупки. В то время как минимальная цена от застройщика на трехкомнатные квартиры в этом ЖК в октябре 2022 года стартовала от 12 млн грн, или 300,11 тыс. долларов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: то, что цена купленной мамой министра квартиры занижена, подтверждают и в экспертной среде. Так, по словам риелтора Алексея Глуничика, Кравец купила квартиру по "нереалистичной цене".

"Не могло быть. От 2000 долларов за квадрат на Кудрявской (улица в Киеве, на которой располагается ЖК "Львовская площадь". – Ред.) продавалось по меньшей мере", – сказал он.

В то же время, отмечается, в декларации самой Стефанишиной эта квартира не отображена. При том, что "из разговора с Надеждой Кравец понятно, что ее дочь пользуется ее квартирой, но какой именно неизвестно".

Дело в том, отмечается, что другую киевскую квартиру Кравец – на 74 "квадрата" – Стефанишина задекларировала.

"Правда, согласно Реестру прав на недвижимое имущество, квартиры с такой площадью, купленной в 2008 году, у Надежды Кравец не было и нет. Впрочем, реестр недвижимости в Украине полноценно заработал в начале прошлого десятилетия, так что некоторых старых объектов там действительно может и не быть", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, народные депутаты не отказывают себе в удовольствии ездить на дорогих авто. Например, по данным реестра деклараций, только в 2025 году девять народных избранников сообщили о покупке новых автомобилей по цене от 403,9 тыс. грн до более 5 млн грн. Какие машины покупали нардепы в последнее время и хватило бы на это легальных доходов, читайте в материале.

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