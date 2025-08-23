Прокурору, которого уволили из-за некомпетентности и сомнительной декларации, доплатят несколько миллионов гривен: его также восстановили в должности

Прокурор Вячеслав Руденко из-за решения суда вернулся на работу в Офис генерального прокурора. Решение о его увольнении еще в 2019-м признали недействительным. Руденко с 20 августа 2025-го восстановили в должности, а за вынужденный прогул ему должны доплатить 3,2 млн грн зарплаты.

Об этом говорится в решении Киевского окружного административного суда по делу 640/26332/19. Кадровая комиссия приняла решение уволить Руденко в 2019-м ввиду следующего:

во время аттестации он допустил ошибку в практическом задании (при ответе на практическое задание не были проанализированы его условия и не предоставлено решение конкретной практической ситуации). Возникли обоснованные сомнения относительно соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности;

"На основании исследования материалов аттестации, в том числе полученных объяснений прокурора, у Комиссии имеются обоснованные сомнения относительно соответствия имущества (денежные активы), находящегося в собственности прокурора, его законным доходам в соответствии со сведениями, указанными в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", – говорится в материалах дела.

В частности, в 2017-м он получил беспроцентный заем на 550 415 грн от мужа его родной сестры". "Средства были предусмотрены для ремонта крыши дома, где проживает мать истца, покупку и установку четырех надгробных памятников родственникам, в подтверждение чего предоставлена Справка Исполкома Немиринецкого сельского совета от 05.12.2019 №205 по таким лицам", – пояснил он.

В самой декларации сказано, что средства он получил несколькими траншами от иностранного гражданина Виталия Коряченко. Суд рассмотрел Кстати, в 2024-м прокурор получил 277 960 грн пенсии, а его жена Наталья (работает в Хозяйственном суде Житомирской области) 383 792 грн зарплаты.

"Взыскать с Офиса Генерального прокурора в пользу истца средний заработок за время вынужденного прогула с 26.12.2019 по 20.08.2025 в размере 3 322 878 грн (три миллиона триста двадцать две тысячи восемьсот семьдесят восемь гривен восемь копеек) без учета обязательных отчислений", – говорится в решении суда.

