Прокуроров в Украине хотят лишить гигантских пенсий: за какое решение проголосовали в Раде

В парламенте разрешили пересмотреть принципы начисления пенсии работникам прокуратуры. Народные депутаты поддержали предложение выплачивать такие пенсии только после увольнения из прокуратуры, а пенсии по инвалидности платить прокурорам на общих основаниях. Это фактически снизит размер выплат.

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Соответствующие изменения прописаны в законопроекте №12278, который внесла председатель комитета Совета по вопросам социальной политики Галина Третьякова ("Слуга народа"). По данным нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), законопроект принят за основу голосами 239 парламентариев.

Это уже вторая попытка принять законопроект. В прошлый раз, в марте, для этого решения нардепам не хватило всего четырех голосов, после чего комитет Третьяковой его доработал. Предлагается:

назначать прокурорам пенсию за выслугу лет только после их увольнения из органов прокуратуры;

предусмотреть, что пенсии для силовиков и работников прокуратуры перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен коэффициент увеличения;

в Украине и роста потребительских цен коэффициент увеличения; законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В общем, право на пенсию за выслугу лет могут предоставить только лицам, непосредственно перед обращением работавшим в научных учреждениях и учебных заведениях Офиса генерального прокурора. Также предлагается предоставить Пенсионному фонду Украины статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

Законопроект позволит ограничить максимальный размер пенсии с учетом всех надбавок десятью прожиточными минимумами, установленными для лиц, утративших трудоспособность. Поскольку с 2024 года эта выплата не пересматривалась, она составляет 2361 грн, а максимальная прокурорская пенсия составит 23 610 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, это уже не первый законопроект в Раде, которым предлагается пересмотреть пенсии работников прокуратуры. Ранее Галина Третьякова внесла в парламент законопроект №12165, который может лишить их огромных выплат.

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