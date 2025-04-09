Украинские прокуроры могут остаться без огромных пенсий: детали нового законопроекта

В Украине могут быть пересмотрены принципы начисления пенсии работников прокуратуры. В Раде предлагают выплачивать такие пенсии только после увольнения из прокуратуры, а пенсии по инвалидности выплачивать прокурорам на общих основаниях.

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Комитет Рады по социальной политике рекомендовал парламенту принять за основу соответствующий законопроект №12278 авторства председателя комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова ("Слуга народа"). Документ отправили на повторное первое чтение, учитывая в том числе предложения Третьяковой.

Текст доработанного законопроекта пока не опубликован, но в заключении комитета говорится, что его цель – изменить условия назначения пенсий прокурорам и применение единых оснований для их перерасчета. В частности, таким путем:

назначать и выплачивать прокурорские пенсии только после увольнения из прокуратуры ;

; прокурорам, которым установлена инвалидность, назначать и выплачивать пенсии по инвалидности на общих основаниях;

назначать или перечислять пенсии, выплату, прекращение и возобновление выплаты пенсий согласно этому закону и закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а обжаловать это решение в соответствии с законом "Об административной процедуре" с учетом особенностей, определенных этим законом и законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

исчислять размер прокурорской пенсии в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

не выплачивать прокурорские пенсии лицами , не имеющими на нее права в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

, не имеющими на нее права в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"; возобновлять выплату пенсии после освобождения от должности в прокуратуре;

ежегодно проводить индексацию прокурорских пенсий с учетом роста зарплат и цен в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

с учетом роста зарплат и цен в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"; засчитывать как выслугу лет время работы в учреждениях и учебных заведениях Офиса Генерального прокурора, военную службу, половину срока получения высшего юридического образования по дневной форме в вузах.

В целом право на пенсию за выслугу лет может быть предоставлено только лицам, непосредственно перед обращением работавшим в научных учреждениях и учебных заведениях Офиса Генерального прокурора. Также предлагается предоставить Пенсионному фонду Украины статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

Кроме того, законопроект поручает Кабмину и центральным органам правоохранительных органов выработать законодательные предложения по унификации подходов к определению денежного довольствия или заработной платы прокурорам и служащим правоохранительных органов. Предложения должны быть представлены до 1 декабря 2025 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, это уже не первый законопроект в Раде, которым предлагается пересмотреть пенсии работников прокуратуры. Ранее Галина Третьякова внесла в парламент законопроект №12165, который может лишить их огромных выплат.

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