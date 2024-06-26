ПриватБанк закрыл все счета клиентки и отказался возвращать ей деньги: за что и чем закончился суд

Светловодский горрайонный суд Кировоградской области обязал ПриватБанк вернуть клиентке ее средства, хранившиеся на закрытых счетах в банке. Речь идет о около 22 тыс. грн и 170 евро. Банк заблокировал счета из-за жалоб, а переводить средства на счет в другом банке отказался, потому что клиентка вроде бы не подала заявление вовремя.

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Об этом говорится в решении суда в рамках производства №2/401/57/24. Украинка 10 лет была клиенткой банка. Она хотела закрыть свои счета, банк это сделал, но не вернул средства. В банке объяснили, что получали на счет клиентки жалобы, потому их и заблокировали.

В банк поступили жалобы, что женщина заказывала товары, а затем отказывалась от них. "Банк принял решение об отказе от поддержания деловых отношений, отказе в обслуживании путем расторжения деловых отношений, расторжении договора в связи с установлением неприемлемо высокого уровня риска", – говорится в решении суда.

Женщине предоставили 30 дней для того, чтобы она написала заявление на перевод средств на счета другого банка. Отметим, в суде клиентка заявляла, что сама решила закрыть счета. При этом в банке отметили, что самостоятельно приняли решение закрыть счета из-за подозрительных операций.

Банк принял решение обязать ПриватБанк перечислить все принадлежащие клиентке средства. А именно: 10 тыс. грн, 100 евро, 69,49 евро, 12,7 тыс. грн.

"Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана", – говорится в решении суда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее другой клиент ПриватБанка пожаловался на блокировку счетов без предупреждения, что привело к значительным неудобствам в его бизнесе. В ответ банк подчеркнул, что действует согласно законодательству и проводит финансовый мониторинг для предотвращения незаконных операций, и заверил, что ситуацию дополнительно проанализируют специалисты и клиенту сообщат о результатах.

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