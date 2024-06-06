ПриватБанк заблокировал счет клиента без предупреждения: по каким причинам

Клиент ПриватБанка пожаловался на блокировку счетов без предупреждения, что привело к значительным неудобствам в его бизнесе. В ответ банк подчеркнул, что действует согласно законодательству и проводит финансовый мониторинг для предотвращения незаконных операций и заверил, что ситуацию дополнительно проанализируют специалисты, и клиенту сообщат о результатах.

Об этом клиент банка написал на специализированном форуме "Минфин". "Почему такое неуважение к клиентам? Без объяснений сразу блокируют счета. Я не смог рассчитаться с поставщиками, поскольку ограничили доступ к Приват24. Магазин также дал сбой, ведь клиенты не смогли оплатить заблокированные счета ", - возмутился предприниматель.

В ответ банк объяснил, что в своей деятельности он руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности. "Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", банк, как субъект первичного финансового мониторинга, обязан обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих мониторингу , к началу и в процессе их проведения", – сообщает банк.

В Украине карты клиентов могут быть заблокированы за нарушение правил финансового мониторинга или если клиент не прошел надлежащую идентификацию. В договорах обычно указывается, что банк имеет право самостоятельно закрыть счет, если это необходимо, предупредив клиента в письменном виде. Банк может прекратить сотрудничество с клиентом в следующих случаях:

отсутствие сделок и средств на счете в течение 12 месяцев;

смерть клиента для закрытия или перевода счета на наследников;

невыполнение клиентом договорных обязательств;

договорных обязательств; риск финансового ущерба или ухудшение репутации банка;

обман банка с предоставлением ложной информации;

использование счета не по назначению;

незаконная деятельность клиента;

подозрения или выявление незаконных сделок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы все активнее продают свои банковские карты мошенникам и занимающимся отмыванием средств. Если раньше года фиксировали всего несколько тысяч таких "продавцов", то сейчас их количество возросло, по данным НБУ, до десятков тысяч.

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