ПриватБанк заблокировал карту клиентки: названа причина, по которой ограничат счет любого

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на блокировку своего счета в банке. По ее словам, блокировка происходила после того, как человек, делавший ему перевод, пожаловался на мошеннические действия.

Об этом клиентка банка написала в специализированном форуме "Минфин". "1 апреля моя карта была заблокирована якобы из-за жалобы человека, который делал перевод. В службе поддержки сказали, что это на 30 дней после чего карта будет разблокирована автоматически. Ну и конечно же после 30 дней ограничение не было снято с моей карты", – рассказала клиентка.

В ответ сотрудники ПриватБанка принесли извинения и пообещали разобраться в ситуации. "Наши специалисты уже проверяют информацию и разбираются в ситуации, по результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства!" – отметили сотрудники банка.

Как происходит блокировка

Украинские банки блокируют счета из-за нарушения правил финансового мониторинга. И даже если клиент не знал, что нарушает, банк автоматически проверит транзакцию и определит как рискованную. Иногда для блокировки достаточно обменять криптовалюту и получить средства со счета, ранее использовавшегося мошенниками.

Также заблокировать могут любую "нетипичную" операцию: на крупную сумму с наличными. Под особым вниманием находятся и все общественно значимые личности. Поэтому если вы, например, народный депутат, просить у вас объяснить, кто перечислил вам средства, банк будет значительно чаще.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее выведение наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!