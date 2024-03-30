ПриватБанк отдал коллекторам долг находящихся в оккупации пенсионеров

Украинец пожаловался на действия ПриватБанка, передавшего долг находящихся в оккупированном Скадовске пенсионеров коллекторам. В ответ в банке отметили, что банк вправе передавать задолженность коллекторской компании.

"Мои родители находятся в оккупации в маленьком городке Скадовск на Левом берегу Днепра. До войны мой папа активно пользовался кредиткой от Приватбанка, своевременно ее пополнял", - пояснил мужчина в профильном форуме Минфин. Оккупанты заблокировали работу украинских операторов, что значительно усложнило процесс использования карты.

"Приватбанк натравил на моего отца коллекторов из компании Интер-Риск, которые требуют уплатить долг несмотря на то, что люди на Левобережье находятся в заложниках. Коллекторам был предоставлен ответ, что сразу после освобождения Левобережья мой папа погасит задолженность, но они требуют средства" , – пожаловался клиент.

В Привате ответили, что взыскание задолженности банк может поручить проводить коллекторской компании. "Если кредит не был отступлен, тогда принимается решение привлечь коллекторскую компанию для работы с задолженностью. По всем вопросам по урегулированию задолженности необходимо обращаться в компанию "ИНТЕР-РИСК УКРАИНА", - пояснили в банке.

Отметим, несмотря на полномасштабную войну, а также оккупацию части территории, украинские банки продолжают предоставлять кредиты, выполнять свои обязанности. А для этого необходимо, чтобы свои обязанности выполняли и клиенты.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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