"Приват" может заблокировать карту любому из-за мошенников: в банке объяснили, что нужно сделать

ПриватБанк может заблокировать счет жертвы мошеннических махинаций и запретить вход в банковский аккаунт. Банк пояснил, что поиск и задержание злоумышленников, а также проведение расследований в случаях мошенничества, входят в обязанности правоохранительных органов и находятся вне юрисдикции банка.

Об этом ПриватБанк сообщил в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме Минфин. "Мошенники сняли с моей карты средства и мне заблокировали не только карту, но и вход в свой аккаунт. Теперь никакой связи с банком нет, денег нет, карта заблокирована, и я, как клиент, выходит тоже", - посетовал клиент.

В ответ ПриватБанк заявил, что ограничен в своих возможностях, а также что задержание злоумышленников вместе с проведением расследований является обязанностью правоохранительных органов согласно законодательству. Правоохранители могут получить по оформленному, согласно действующему законодательству, запросу всю необходимую информацию.

Как защитить себя от мошенничества

Банк советует клиентам быть внимательными и следовать простым правилам. В некоторых ситуациях клиенты сами попадают на крючок мошенников и чтобы такого не произошло банк поделился действенными советами, как это обойти.

никогда не записывайте ПИН на пластиковой карте: в случае кражи посторонние лица могут беспрепятственно снять с нее средства;

на пластиковой карте: в случае кражи посторонние лица могут беспрепятственно снять с нее средства; никогда не предоставляйте информацию о своих картах третьим лицам;

о своих картах третьим лицам; не загружайте файлы из подозрительных веб-ресурсов и других неизвестных источников;

и других неизвестных источников; используйте эффективные средства антивирусной защиты на всех устройствах ;

; используйте сложные пароли ;

; обязательно используйте двухфакторную аутентификацию ;

; обращайте особое внимание, когда вас просят войти в Интернет;

когда вас просят войти в Интернет; если вы устанавливаете программы по маркету приложений, нужно внимательно изучить разрешения, запрашивающее приложение;

Очевидно, что существует проблема в защите личных данных и финансов клиентов и банки должны уделять ей больше внимания. Важно, чтобы банк проявил больше интереса и взял на себя большую ответственность в защите своих клиентов от мошенников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине клиенты ПриватБанка жалуются на качество банкнот доллара в кассах банка. Среди самых популярных жалоб: выдача банкнот 1996 выпуска. В банке объяснили: выдают все купюры доллара, выпущенные с 1996 по 2013 год.

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