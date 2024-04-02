"Приват" может заблокировать карту любому из-за мошенников: в банке объяснили, что нужно сделать
ПриватБанк может заблокировать счет жертвы мошеннических махинаций и запретить вход в банковский аккаунт. Банк пояснил, что поиск и задержание злоумышленников, а также проведение расследований в случаях мошенничества, входят в обязанности правоохранительных органов и находятся вне юрисдикции банка.
Об этом ПриватБанк сообщил в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме Минфин. "Мошенники сняли с моей карты средства и мне заблокировали не только карту, но и вход в свой аккаунт. Теперь никакой связи с банком нет, денег нет, карта заблокирована, и я, как клиент, выходит тоже", - посетовал клиент.
В ответ ПриватБанк заявил, что ограничен в своих возможностях, а также что задержание злоумышленников вместе с проведением расследований является обязанностью правоохранительных органов согласно законодательству. Правоохранители могут получить по оформленному, согласно действующему законодательству, запросу всю необходимую информацию.
Как защитить себя от мошенничества
Банк советует клиентам быть внимательными и следовать простым правилам. В некоторых ситуациях клиенты сами попадают на крючок мошенников и чтобы такого не произошло банк поделился действенными советами, как это обойти.
- никогда не записывайте ПИН на пластиковой карте: в случае кражи посторонние лица могут беспрепятственно снять с нее средства;
- никогда не предоставляйте информацию о своих картах третьим лицам;
- не загружайте файлы из подозрительных веб-ресурсов и других неизвестных источников;
- используйте эффективные средства антивирусной защиты на всех устройствах ;
- используйте сложные пароли ;
- обязательно используйте двухфакторную аутентификацию ;
- обращайте особое внимание, когда вас просят войти в Интернет;
- если вы устанавливаете программы по маркету приложений, нужно внимательно изучить разрешения, запрашивающее приложение;
Очевидно, что существует проблема в защите личных данных и финансов клиентов и банки должны уделять ей больше внимания. Важно, чтобы банк проявил больше интереса и взял на себя большую ответственность в защите своих клиентов от мошенников.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине клиенты ПриватБанка жалуются на качество банкнот доллара в кассах банка. Среди самых популярных жалоб: выдача банкнот 1996 выпуска. В банке объяснили: выдают все купюры доллара, выпущенные с 1996 по 2013 год.
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