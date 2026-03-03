Присвоение нефтепровода на 1,4 млрд грн и отмывание почти €30 млн: дело Медведчука передали в суд

В Украине передали в суд дело бывшего народного депутата, который, по версии следствия, через организованную схему присвоил часть государственного нефтепродуктопровода стоимостью 1,4 млрд грн и отмыл почти 30 млн евро. Расследование ведется заочно, фигурант находится в РФ, а государство работает над розыском и конфискацией активов, полученных преступным путем.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. В правоохранительных органах имя фигуранта официально не называется. В то же время совокупность обстоятельств дела, период событий, описание активов и предыдущие уголовные производства указывают на то, что речь идет о предателе Викторе Медведчуке.

По данным следствия, в течение 2015-2018 годов бывший парламентарий создал и возглавил организованную преступную группу, которая незаконно завладела частью магистрального нефтепродуктопровода, находившегося в государственной собственности. На момент совершения преступления стоимость этого объекта оценивалась примерно в 1,4 млрд гривен.

Для реализации схемы участники группы системно использовали злоупотребление служебными полномочиями, а также привлекали экспертов, которые предоставляли заведомо ложные выводы в судебных процессах. Именно эти фальшивые экспертизы стали инструментом легализации фактического захвата стратегического объекта.

После установления контроля над трубопроводом участники схемы начали использовать его в коммерческих целях. Полученные доходы, по версии следствия, системно легализировались через финансовые операции с использованием подконтрольных структур.

Общая сумма средств, которые были отмыты в результате эксплуатации нефтепродуктопровода, превышает 29,9 млн евро. Эти деньги, по данным правоохранителей, имеют преступное происхождение и стали результатом незаконного использования государственного актива. Медведчуку инкриминируют сразу несколько тяжких преступлений, в частности:

организацию завладения государственным имуществом в особо крупных размерах;

легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

злоупотребление полномочиями;

организацию подделки экспертных заключений.

Поскольку обвиняемый находится на территории Российской Федерации, уголовное производство осуществлялось в формате специального досудебного расследования – in absentia. Материалы в отношении других участников преступной схемы выделены в отдельное производство, они объявлены в розыск. Правоохранители отмечают, что активная работа продолжается не только в рамках уголовного преследования, но и в направлении розыска, ареста и последующей конфискации активов фигурантов дела как в Украине, так и за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина вернула в собственность 24 гектара леса в Обуховском районе Киевской области, которые в 2004 году были незаконно переданы семье Виктора Медведчука из-за изменения целевого назначения без решения правительства. Хозяйственный суд Киева и апелляция удовлетворили иск прокуратуры, и право собственности официально вернули государству.

