Прикрываются стариками и требуют денег: украинка рассказала, как мошенники хотели ее обмануть
Мошенники выманивают у украинцев деньги, рассказывая по телефону истории о том, что старые родственники по ошибке отправили им платеж за газ. Деньги просят вернуть – и, чтобы быть более убедительными показывают якобы соответствующие квитанции с печатями.
Об этом в соцсети рассказала украинка, которую аферисты выбрали своей жертвой, но которой удалось не попасться на их уловку. При этом она подчеркнула: действуют мошенники настойчиво – постоянно названивают и напоминают о "необходимости" сбросить денег.
"Звонит мне женщина и извиняющимся голосом говорит, мол, бабушка перепутала цифры и пополнила Ваш счет за газ, я вышлю все квитанции, чтобы Вы венули деньги. Выслала она квитанции - обычная книжечка, там стоят мокрые печати "Укрпочты", где действительно написан мой рассчетный счет. И продолжила наяривать на телефон", – рассказывает женщина.
При этом, подчеркнула она, в ее личном кабинете переплаты не было. Так же там не была отображена якобы проплата, по квитанции, которую ей прислала звонившая. Не подтвердил ее проведение и оператор.
"Это хотели надавить на жалость, чтобы я быстро сбросила деньги. Конечно, никаких проплат не было, никакой бабушки тоже, а была поддельная квитанция", – рассказала украинка.
Почему мошенники отстали
Примечательным также является то, как ей удалось отвадить от себя аферистку. По ее словам, во время очередного звонка она:
- попросила не беспокоить ее из-за занятости;
- пообещала утром уточнить все детали у оператора – и если информация подтвердится, переслать деньги;
- также пообещала уточнить у оператора, на каком основании компания-поставщик газа предоставила ее контактные данные третьему лицу – ведь такого права там не имеют.
"После завершения звонка из мессенджера исчезли все смс с этими квитанциями", – рассказала женщина. Что, отметим, четко свидетельствует о том, что присылали их мошенники.
Как защититься от аферистов
Чтобы не попасться на подобную схему, не следует сразу же пересылать деньги звонившему. Сначала нужно:
- если есть онлайн-кабинет – проверить его. Если там нет проплаты – звонят точно мошенники;
- если онлайн кабинета нет, следует обратиться на горячую линию и узнать о том, проходил ли в указанное время какой-либо платеж.
В целом аферисты часто пользуются тревогой и стрессом людей и разведывают у них пароли или данные карты. Вычислить же мошенников можно по их общению. В частности, объяснили в Дії, они просят:
- озвучить код, поступивший в сообщении;
- перейти по подозрительной ссылке, чтобы подтвердить платеж.
Также мошенники представляются сотрудниками банков и выманивают секретные данные карточек. Для этого они:
- уверяют, что доступ к вашему счету получили посторонние лица;
- просят предоставить информацию о карточках и счетах из-за плановой проверки данных или в связи с войной;
- сообщают о кибератаке на IT-систему банка и просят перевести деньги на временный безопасный счет;
- просят установить программу удаленного доступа для усиления мер безопасности.
Что делать, если сообщили мошенникам свои данные
Если же в виду тех или иных причин вы сообщили мошенникам свои данные, действовать нужно сразу. Так, следует:
- позвонить на горячую линию своего банка и заблокировать карты, счета и доступ к интернет-банкингу;
- написать заявление в киберполицию или сообщить о случившемся по телефону 0 800 505 170.
Как сообщал OBOZ.UA,также мошенники придумали очередной способ выманивать деньги у украинцев. Под предлогом якобы начисления выплаты от ООН они узнают у людей реквизиты их банковских карт, а потом воруют оттуда средства. Жительница Тернополя так потеряла 100 тыс. грн.
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