Мошенники обещают украинцам "выплату от ООН" и воруют деньги с карт: как распознать аферистов

Мошенники придумали очередной способ выманивать деньги у украинцев. Под предлогом якобы начисления выплаты от ООН они узнают у людей реквизиты их банковских карт, а потом воруют оттуда средства. Жительница Тернополя так потеряла 100 тыс. грн.

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Об этом рассказал спикер Нацполиции Тернопольщины Сергей Крета. Реализовали схему аферисты, по его словам, так:

пообещали женщине помочь оформить выплаты от ООН за 10 минут;

сообщили, что ей нужно выбрать банк, на карту которого должны поступить средства.

"После перехода по ссылке тернополянка ввела все данные банковской карты, в том числе секретные пароли. После этого с ее электронного кошелька сняли 100 тыс. грн", – констатировал Крета.

Полиция уже возбудила уголовное производство по статье 190 КК Украины Мошенничество. По ней виновным грозит, среди прочего, 3 года ограничения свободы.

Мошенники выманили у украинцев огромную сумму

В свою очередь глава Минцифры Михаил Федоров ранее рассказал, что в 2022 году мошенники выманили у украинцев через интернет 481 млн грн. При этом он подчеркнул: очень часто люди сами передают мошенникам данные своих карт.

"Ежегодно тысячи украинцев становятся жертвами мошенников при расчетах платежной картой или в интернете. Самым популярным методом обмануть украинцев остается социальная инженерия: аферисты пользуются тревогой и стрессом людей и разведывают у них пароли или данные карты", – рассказал министр.

Что делать, если сообщили мошенникам свои данные

Если же в виду тех или иных причин вы сообщили мошенникам свои данные, действовать нужно сразу. Так, следует:

позвонить на горячую линию своего банка и заблокировать карты, счета и доступ к интернет-банкингу;

написать заявление в Киберполицию или сообщить о случившемся по телефону 0 800 505 170.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Черкасской области мошенник выманил у украинки почти 20 тыс. грн. Для этого он позвонил ей с неизвестного номера, представился банковским работником и попросил подтвердить якобы проводимую операцию.

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