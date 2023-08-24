Мошенники "разводят" украинцев на сотни миллионов: 6 вопросов, которые выдадут афериста
После начала полномасштабной войны в Украине активизировались мошенники. Так, только через интернет они выманили у украинцев 481 млн грн в 2022 году, что на 46% больше, чем было до вторжения. Впрочем, определить афериста можно по 6 ярким признакам его общения.
Как рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, самым популярным методом обмануть украинцев остается социальная инженерия. Аферисты пользуются тревогой и стрессом людей и разведывают у них пароли или данные карты.
Вычислить же аферистов можно по их общению. В частности, объяснили в Дії, они просят:
- озвучить код, поступивший в сообщении;
- перейти по подозрительной ссылке, чтобы подтвердить платеж.
Также мошенники представляются сотрудниками банков и выманивают секретные данные карточек. Для этого они:
- уверяют, что доступ к вашему счету получили посторонние лица;
- просят предоставить информацию о карточках и счетах из-за плановой проверки данных или в связи с войной;
- сообщают о кибератаке на IT-систему банка и просят перевести деньги на временный безопасный счет;
- просят установить программу удаленного доступа для усиления мер безопасности.
Что делать, если сообщили мошенникам свои данные
Если же в виду тех или иных причин вы сообщили мошенникам свои данные, действовать нужно сразу. Так, следует:
- позвонить на горячую линию своего банка и заблокировать карты, счета и доступ к интернет-банкингу;
- написать заявление в киберполицию или сообщить о случившемся по телефону 0 800 505 170.
Как сообщал OBOZREVATEL,также мошенники придумали очередной способ выманивать деньги у украинцев. Под предлогом якобы начисления выплаты от ООН они узнают у людей реквизиты их банковских карт, а потом воруют оттуда средства. Жительница Тернополя так потеряла 100 тыс. грн.
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