Деньги задерживают месяцами: страна ЕС оставила украинских беженцев без выплат

Украинские беженцы в Румынии с начала 2024 не получили никаких денежных выплат от этого государства. Единственное, что выплатили украинцам, – это просроченные выплаты с конца 2023 года, выданные им уже в феврале-2024.

При этом время выделения финансовой помощи до сих пор остается неопределенным, то есть неизвестно, когда возобновят выплаты беженцам. Об этом сообщает Euractiv.

Относительно расходов за январь и февраль 2024 года были сделаны шаги по выделению необходимых средств после запросов от местных органов государственной власти. Однако точный срок поступления средств до сих пор остается неопределенным.

В прошлом году помощь была задержана из-за дефицита бюджета, что повлекло за собой протесты украинских беженцев перед Министерством финансов в ноябре 2023 года. До апреля 2023 г. оказывалась помощь в рамках программы "50/20", но затем правительство уменьшило ее объем.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на февраль 2024 года в Румынии находилось более 78 тысяч украинских беженцев, что делает страну восьмой в списке по количеству украинских беженцев в ЕС.

Отсутствие финансовой помощи от румынских властей создает неопределенность для нуждающихся в украинских беженцах. Нынешние задержки и уменьшение пособия в прошлом году только усиливают напряжение, отмечают местные СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, власти Польши готовят "революционные" изменения в закон о помощи беженцам из Украины. При этом систему финансирования питания и проживания в гостевых домах до десяти человек намерены отменить.

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